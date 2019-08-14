Ердоган пригрозив відкрити для біженців двері в Європу, якщо не буде підтримки
|15:41 05.09.2019
|Турция
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Захід надати підтримку у створенні зони безпеки в Сирії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням агентство Anadolu.
"Наша мета полягає в тому, щоб влаштувати щонайменше 1 мільйон наших сирійських братів у зоні безпеки вдовж 450-кілометрової лінії кордону", - сказав Ердоган.
Однак, за його словами, для цього Туреччині потрібна підтримка Заходу.
"Ми будемо змушені відкрити двері. Чому цей тягар тільки на нас? Ми не отримали належної підтримки світу, особливо ЄС, для того щоб полегшити цей тягар. Ми можливо будемо змушені це зробити (відкрити двері для біженців)", – заявив президент Туреччини.
Як відомо, Туреччина залишається ключовим транзитним пунктом для нелегальних мігрантів, які прагнуть потрапити до Європи. У 2018 році в Туреччині було затримано близько 268 тисяч нелегальних мігрантів. Загалом на території Туреччини перебувають більше 3 млн біженців з Сирії.
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