В акваторії річки Дунай українські та румунські катери здійснили протимінні дії

16:21 05.09.2019   Украина

У рамках українсько-румунських навчань Riverine-2019 катерна тактична група виконала низку спільних дій у гирлі річки Дунай.Зокрема, катери Військово-Морських Сил Збройних Сил  України, Морської охорони державної прикордонної служби України, підрозділи Морських сил та берегової оборони Румунії провели тренування за стандартами НАТО.

Учасники навчань відпрацювали питання тактичного маневрування, протимінні дії, пошук та рятування людини, що впала за борт, а також провели доглядову операцію, передає ArmyInform.

Слід зазначити, що із появою в складі Військово-Морських Сил ЗС України малих броньованих артилерійських катерів типу «Гюрза-М» з’явилася і можливість виконувати завдання в акваторіях річок та лиманах. Для українських військових моряків  є вкрай важливим здобуття досвіду застосування таких сил у визначених районах. І формат українсько-румунського навчання Riverine-2019 якнайкраще підходить для цього.

Нагадаємо, що від Військово-Морських Сил Збройних Сил України у навчаннях беруть участь малі броньовані артилерійські катери «Аккерман» та «Вишгород», навчальний катер «Сміла» та вертоліт Мі-14. Від підрозділів Морської охорони Державної прикордонної служби  України три катери. Румунська сторона залучає два броньовані патрульні катери, два річкові тральщики та річковий буксир для розміщення штабу керівництва навчання. Крім того, від берегової оборони Румунії бере участь один патрульний катер.



Ще на цю тему:

09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
19:41 22.08.2019
Военные полицейские в ходе учения отразили нападение условной ДРГ на колонну автомобильной техники в Крыму
18:31 22.08.2019
Специалисты войск РХБ защиты ЮВО ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации под Волгоградом
17:51 22.08.2019
Танкисты ЮВО учатся новым приемам ведения боя в Северной Осетии
19:01 20.08.2019
Триває підготовка до спільних україно-британських навчань
11:21 16.08.2019
Combined Resolve XII: як тренуються українські військові у Німеччині
21:06 14.08.2019
Горные стрелки армий пяти государств в рамках АрМИ-2019 совершили десантирование и марш-бросок на Эльбрусе
19:26 14.08.2019
На Каспийской флотилии полностью обеспечена безопасность летней навигации
16:45 14.08.2019
Военнослужащие ЮВО в Абхазии предотвратили захват военной техники в ходе тренировки по антитеррору
15:26 14.08.2019
Зенитчики ЮВО из Волгограда успешно поразили воздушные цели условного противника на полигоне Капустин Яр
14:25 14.08.2019
Звено штурмовой авиации ЮВО на самолетах Су-25СМ3 в ходе учения совершило посадку на грунтовый аэродром в Ростовской области
13:26 14.08.2019
Войска РХБ защиты ЮВО на Ставрополье получили партию новейших термодымовых машин ТДА-3
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
Всі новини країни
Армения Армения
09:41 05.09.2019
Конституційний суд Вірменії визнав арешт експрезидента Кочаряна «неконституційним»
20:40 04.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении очищали воду после "применения" оружия массового поражения
16:41 03.09.2019
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
09:51 05.09.2019
На грецькому острові мігранти влаштували бійку, поліція застосувала сльозогінний газ
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
09:30 03.09.2019
Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:20 04.09.2019
Курт Волкер: Интересом всех грузин должно быть продвижение проекта порта Анаклиа
11:40 04.09.2019
В Грузии лишили полномочий политика, который пригласил российского депутата
14:41 03.09.2019
В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС
11:41 03.09.2019
Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:41 05.09.2019
Столтенберг — Додону: НАТО поважає нейтралітет Молдови
14:41 05.09.2019
Министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску ждут в Москве
19:10 04.09.2019
Уряд Молдови скасував рішення про концесію аеропорту Кишинева
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
Всі новини країни
Россия Россия
16:41 05.09.2019
Путин пригласит лидеров G7 в Россию в случае восстановления "восьмерки"
11:41 05.09.2019
В Росії вже другий день літак до Воронежа перериває політ
10:11 05.09.2019
Росія: прокуратура запросила 4 роки і 6 місяців колонії для активіста, який носив передачі українським морякам
08:31 05.09.2019
Столтенберг сказав, як НАТО реагуватиме на ракетні загрози з боку Росії
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
Всі новини країни
Турция Турция
15:41 05.09.2019
Ердоган пригрозив відкрити для біженців двері в Європу, якщо не буде підтримки
12:41 05.09.2019
Ердоган назвав «неприйнятною» заборону на володіння ядерною зброєю для Туреччини
11:21 05.09.2019
В Турции танкер переоборудовали в сухогруз по проекту одесского Морского инженерного бюро
07:30 05.09.2019
На півдні Туреччини стався землетрус
Всі новини країни
Украина Украина
18:01 05.09.2019
Росія проведе масштабні військові навчання біля кордонів України
17:35 05.09.2019
С затонувшего у аннексированного Крыма прогулочного катера спасли 13 человек
17:21 05.09.2019
Політв'язню Дудці у кримському СІЗО не надають медичну допомогу - адвокат
17:01 05.09.2019
Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів із питань тимчасово окупованих територій
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд