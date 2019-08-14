У рамках українсько-румунських навчань Riverine-2019 катерна тактична група виконала низку спільних дій у гирлі річки Дунай.Зокрема, катери Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Морської охорони державної прикордонної служби України, підрозділи Морських сил та берегової оборони Румунії провели тренування за стандартами НАТО.

Учасники навчань відпрацювали питання тактичного маневрування, протимінні дії, пошук та рятування людини, що впала за борт, а також провели доглядову операцію, передає ArmyInform.

Слід зазначити, що із появою в складі Військово-Морських Сил ЗС України малих броньованих артилерійських катерів типу «Гюрза-М» з’явилася і можливість виконувати завдання в акваторіях річок та лиманах. Для українських військових моряків є вкрай важливим здобуття досвіду застосування таких сил у визначених районах. І формат українсько-румунського навчання Riverine-2019 якнайкраще підходить для цього.

Нагадаємо, що від Військово-Морських Сил Збройних Сил України у навчаннях беруть участь малі броньовані артилерійські катери «Аккерман» та «Вишгород», навчальний катер «Сміла» та вертоліт Мі-14. Від підрозділів Морської охорони Державної прикордонної служби України три катери. Румунська сторона залучає два броньовані патрульні катери, два річкові тральщики та річковий буксир для розміщення штабу керівництва навчання. Крім того, від берегової оборони Румунії бере участь один патрульний катер.