Міноборони фіксує значну активізацію літаків-розвідників РФ біля кордону

16:01 05.09.2019   Крым

Російська Федерація з початку року втричі збільшила кількість розвідувальних польотів поблизу кордонів України.

Про це в інтерв'ю  Укрінформу повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Військова розвідка України відзначає в цьому році значну активізацію російської повітряної розвідки вздовж нашого кордону. Йдеться про літаки Су-24МР, стратегічні літаки-розвідники Іл-20, які постійно здійснюють розвідувальні польоти вздовж кордону. Таких польотів стало більше майже втричі. З початку 2019 року зафіксовано близько 75 таких польотів вздовж нашого кордону", - розповів Скібіцький.

На його думку, польоти російських "розвідників" не слід розглядати як психологічний тиск, оскільки вони проводяться з метою розвідки в інтересах угруповання військ РФ, яке зосереджене біля українських кордонів, тих з’єднань і частин, яким уже визначені бойові завдання на воєнний час. "Йдеться про ті рубежі, які вони мають досягти на нашій території", - уточнив представник ГУР.

За його словами, Україна і Сирія стали полігонами для випробовування Росією нових видів озброєння та військової техніки.

"Якщо ми говоримо про такі комплекси радіоелектронної боротьби, як "Леер-2", "Леер-3", "Житель", комплекс радіотехнічної розвідки "Свет КУ" - вони по суті пройшли випробування на території України та Сирії, їх не було практично до 2012-2013 року. Вони є на озброєнні тільки РФ. Боєприпаси, стрілецьке озброєння, артилерійські системи, ті ж "Урагани", "Смерчі" з новими боєприпасами випробовувались у нас. "Торнадо Г" – це новий тип реактивних систем залпового вогню, такі собі вдосконалені "гради" теж випробовувались на нашій території. Тобто все це використовується Росією для посилення своєї військової могутності", - зазначив представник розвідки.

Він додав, що Росія активно рекламує озброєння, яке пройшло випробування бойовими діями в Україні та Сирії, аби просувати його на ринку.



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