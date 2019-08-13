Путін прокоментував переговори між Україною та РФ щодо полонених та заявив, що "вони близькі до фіналу"
|12:45 05.09.2019
|Крым
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що переговори з обміну затриманими з Україною “близькі до фіналізації”.
Про це пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС та інші ЗМІ РФ.
“Виходячи з міркування гуманності ми підходимо до фіналізації переговорів, які ми ведемо в тому числі і з офіційною владою, так що я думаю, що найближчим часом це стане відомо”, — сказав Путін, відповідаючи на питання в рамках пленарної сесії Східного економічного форуму .
Глава держави вважає неминучою повну нормалізацію відносин Москви і Києва. “Я думаю, що в історичній перспективі це неминуче станеться. Я маю на увазі повну нормалізацію в стосунках, тому що ми — дві частини одного і того ж народу, я про це багато разів говорив”, — сказав Путін.
Путін сказав, що: “Досить складно було приймати рішення по конкретним людям, але підходимо до фіналу”.
Як повідомлялося раніше, вчора Кремль заявив, що не буде анонсувати дату обміну утримуваними особами між Росією і Україною через чутливість теми. Про це сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливість обміну до кінця тижня.
Варто зазначити, що “проблематика обміну утримуваних осіб між РФ і Україною є прерогативою уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової і правоохоронних органів”, МЗС РФ на даний момент нічого додати з цього питання. Про це заявила в середу журналістам офіційний представник російського дипвідомства Марія Захарова.
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