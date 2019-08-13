Министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску ждут в Москве
|14:41 05.09.2019
|Молдова
Министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску ждут в Москве. Его встречу с Сергеем Лавровым накануне анонсировала пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
О предстоящей поездке в Москву ранее говорил сам Нику Попеску, но дату визита он не назвал. Глава пресс-службы МИДЕИ Александр Ройтман в телефонном разговоре с журналистом Publika.MD сослался на занятость и не предоставил деталей поездки.
Ранее о предстоящем в сентябре визите в Москву главы Кабмина объявили премьер-министр Майя Санду и президент Игорь Додон.
Советник премьера Кристина Бужор не ответила звонок, чтобы сообщить дату и программу визита премьера.
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