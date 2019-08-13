Министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску ждут в Москве. Его встречу с Сергеем Лавровым накануне анонсировала пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

О предстоящей поездке в Москву ранее говорил сам Нику Попеску, но дату визита он не назвал. Глава пресс-службы МИДЕИ Александр Ройтман в телефонном разговоре с журналистом Publika.MD сослался на занятость и не предоставил деталей поездки.

Ранее о предстоящем в сентябре визите в Москву главы Кабмина объявили премьер-министр Майя Санду и президент Игорь Додон.

Советник премьера Кристина Бужор не ответила звонок, чтобы сообщить дату и программу визита премьера.





