МЗС висловило протест і надіслало ноту МЗС Боснії і Герцеговини через висловлювання члена Президії країни Мілорада Додіка щодо приналежності анексованого Криму Росії й намірів відвідати тимчасово окупований півострів.

Про це йдеться у заяві українського МЗС, передає Укрінформ.

“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із висловлюваннями у ході його інтерв’ю виданню “Руський репортер” 02.09.2019 щодо, нібито, приналежності тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим Російській Федерації”, - ідеться в заяві.

Зазначається, що МЗС цінує офіційну позицію колегіальної Президії Боснії і Герцеговини щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України і сприймає вказані висловлювання Додіка як вираження його власного бачення ситуації.

Крім того, з огляду на висловлений намір Додіка відвідати тимчасово окупований Російською Федерацією Крим, МЗС України вкотре заявило, що поїздки іноземних посадовців до Криму без погодження з українською стороною є відвертим порушенням українського законодавства та міжнародного права, зокрема Резолюції ГА ООН 68/262 від 27 березня 2014.

“У зв’язку із зазначеною заявою та наміром М.Додіка відвідати тимчасово окуповану АРК, до МЗС Боснії і Герцеговини надіслано ноту протесту”, - додали в українському МЗС.