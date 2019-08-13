Київ надіслав ноту Боснії і Герцоговині через плани Додіка відвідати Крим
|14:21 05.09.2019
|Крым
МЗС висловило протест і надіслало ноту МЗС Боснії і Герцеговини через висловлювання члена Президії країни Мілорада Додіка щодо приналежності анексованого Криму Росії й намірів відвідати тимчасово окупований півострів.
Про це йдеться у заяві українського МЗС, передає Укрінформ.
“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із висловлюваннями у ході його інтерв’ю виданню “Руський репортер” 02.09.2019 щодо, нібито, приналежності тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим Російській Федерації”, - ідеться в заяві.
Зазначається, що МЗС цінує офіційну позицію колегіальної Президії Боснії і Герцеговини щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України і сприймає вказані висловлювання Додіка як вираження його власного бачення ситуації.
Крім того, з огляду на висловлений намір Додіка відвідати тимчасово окупований Російською Федерацією Крим, МЗС України вкотре заявило, що поїздки іноземних посадовців до Криму без погодження з українською стороною є відвертим порушенням українського законодавства та міжнародного права, зокрема Резолюції ГА ООН 68/262 від 27 березня 2014.
“У зв’язку із зазначеною заявою та наміром М.Додіка відвідати тимчасово окуповану АРК, до МЗС Боснії і Герцеговини надіслано ноту протесту”, - додали в українському МЗС.
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