Розміщені у Криму засоби ППО здатні вражати цілі майже до Києва — Скібіцький

14:01 05.09.2019   Крым

Російська Федерація створила потужне угруповання військ в Криму, яке дозволяє проводити військові операції в усьому Чорноморському регіоні, а розміщені там засоби ППО здатні вражати цілі майже до Києва.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, відповідаючи на питання щодо найсерйозніших безпекових загроз для України.

“На території Криму створено потужне угруповання, яке дозволяє Російській Федерації проводити операції взагалі в усьому регіоні Чорного моря. Це й повітряний компонент, який перекриває всю акваторію Чорного моря, це й надводний і підводний флот, сухопутний компонент, який на сьогодні посилився засобами ППО, що досягають нашої території майже до Києва”, - заявив Скібіцький.

За його словами, також ведеться нарощування берегових ракетних комплексів, що дозволить знищувати надводні цілі майже на всій акваторії Чорного моря.

"Не виключається розміщення й інших видів озброєння, у тому числі й ядерної зброї на території окупованого Криму”, - наголосив представник ГУР.



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