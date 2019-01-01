Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
|13:41 05.09.2019
|Азербайджан
Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по проблемам семьи, женщин и детей Сахиба Гафарова 5-7 сентября будет находиться во Франции для участия в заседаниях комитетов по вынужденным переселенцам и миграции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Как передает SalamNews, на заседании, которое пройдет в Париже, состоится обмен мнениями по вопросам, связанным с проблемами убежища мигрантов, а также потерявшихся во время депортации детей, результатам Brexit для мигрантов, задачам негосударственных организаций, занимающихся правами беженцев и мигрантов, международной защитой вынужденных переселенцев и др.
С.Гафарова выразит свое отношение к вопросам, обсуждаемым на заседании.
В рамках заседания азербайджанский депутат проведет слушания по подготовленной ею теме «Необходимость опекунства над сиротами мигрантам».
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