Louis Dreyfus открывает ж/д бизнес в Украине, покупая 1000 вагонов за средства ЕБРР

13:21 05.09.2019   Украина

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере до 35 млн долл. глобальному зернотрейдеру, компании Louis Dreyfus (LDC), на покупку в Украине 1 тысячи вагонов-зерновозов.

Как пишет ЦТС, об этом сегодня, 5 сентября, было объявлено в представительстве ЕБРР в Украине.

Как отметили в международной финансовой организации, наша страна становится все более значимым рынком поставок зерна в мировом масштабе, новый совместный проект ЕБРР и Louis Dreyfus должен усилить этот тренд.

"Средства будут использованы на закупку до 1 тыс. железнодорожных вагонов-зерновозов, что значительно облегчит логистическую деятельность компании в сфере обработки зерна. LDC сможет диверсифицировать имеющиеся у нее средства перевозки зерна из сельскохозяйственных районов Украины в ее порты. Новые железнодорожные вагоны уменьшат объем зерна, перевозимый грузовым автотранспортом, и благодаря этому помогут сократить годовой объем выбросов CO2 на 8510 тонн", - отметили в ЕБРР.

Там также отметили, что Банк является наибольшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году он взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 13,6 млрд евро в рамках 432 проектов.

Напомним, что с 2012 года LDC и ООО "Бруклин-Киев" совместно реализуют проект строительства нового зерноперегрузочного комплекса в Одесском морском порту годовой мощностью 4,5 млн тонн. Общая стоимость проекта составляет 100 млн долларов.

В ноябре 2018 года председатель наблюдательного совета Louis Dreyfus Holding B.V. Маргарита Луи-Дрейфус посетила Украину. В ходе визита глава компании заявила, что трейдер планирует существенно увеличить инвестиции в Украину в ближайшие годы.

В сентябре 2018 года LDC и ООО "Бруклин-Киев" начали совместную эксплуатацию первой партии новых вагонов-зерновозов.

Louis Dreyfus Company (штаб-квартира - Амстердам, Нидерланды) специализируется на торговле сельскохозяйственной продукцией, удобрениями. Контролирует около 10% мирового объема торговли сырьевыми товарами. Входит в четверку крупнейших агротрейдеров мира - так называемую ABCD (ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus). Компания в 2018 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2017 годом на 12% - до 355 млн долларов.

 



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