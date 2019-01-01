Louis Dreyfus открывает ж/д бизнес в Украине, покупая 1000 вагонов за средства ЕБРР
|13:21 05.09.2019
|Украина
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере до 35 млн долл. глобальному зернотрейдеру, компании Louis Dreyfus (LDC), на покупку в Украине 1 тысячи вагонов-зерновозов.
Как пишет ЦТС, об этом сегодня, 5 сентября, было объявлено в представительстве ЕБРР в Украине.
Как отметили в международной финансовой организации, наша страна становится все более значимым рынком поставок зерна в мировом масштабе, новый совместный проект ЕБРР и Louis Dreyfus должен усилить этот тренд.
"Средства будут использованы на закупку до 1 тыс. железнодорожных вагонов-зерновозов, что значительно облегчит логистическую деятельность компании в сфере обработки зерна. LDC сможет диверсифицировать имеющиеся у нее средства перевозки зерна из сельскохозяйственных районов Украины в ее порты. Новые железнодорожные вагоны уменьшат объем зерна, перевозимый грузовым автотранспортом, и благодаря этому помогут сократить годовой объем выбросов CO2 на 8510 тонн", - отметили в ЕБРР.
Там также отметили, что Банк является наибольшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году он взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 13,6 млрд евро в рамках 432 проектов.
Напомним, что с 2012 года LDC и ООО "Бруклин-Киев" совместно реализуют проект строительства нового зерноперегрузочного комплекса в Одесском морском порту годовой мощностью 4,5 млн тонн. Общая стоимость проекта составляет 100 млн долларов.
В ноябре 2018 года председатель наблюдательного совета Louis Dreyfus Holding B.V. Маргарита Луи-Дрейфус посетила Украину. В ходе визита глава компании заявила, что трейдер планирует существенно увеличить инвестиции в Украину в ближайшие годы.
В сентябре 2018 года LDC и ООО "Бруклин-Киев" начали совместную эксплуатацию первой партии новых вагонов-зерновозов.
Louis Dreyfus Company (штаб-квартира - Амстердам, Нидерланды) специализируется на торговле сельскохозяйственной продукцией, удобрениями. Контролирует около 10% мирового объема торговли сырьевыми товарами. Входит в четверку крупнейших агротрейдеров мира - так называемую ABCD (ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus). Компания в 2018 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2017 годом на 12% - до 355 млн долларов.
Ще на цю тему:
В порт Черноморск прибыли еще семь американских локомотивов для «Укрзалізниці» / Фото
General Electric Тризуб поставили на рельсы / Фото
УЗ прекращает все операции с вагонами компаний, попавших в обновленный санкционный список
Китай заинтересовался участием в строительстве скоростной железной дороги Львов — Киев — Одесса
Контрейлерный поезд может связать Украину, Румынию и Болгарию
На Одесщине перевернулся поезд / Фото
Евросоюз поможет профинансировать суперскоростную колею Киев-Одесса
Одесская железная дорога создаст дирекцию по припортовым станциям
ЕБРР предоставит "Укрзализныце" 150 млн евро на модернизацию ветки, ведущей в порты
Киев и Одессу в МИУ хотят соединить железной дорогой с евроколеей
На юге Украины из-за лесного пожара задерживаются два поезда