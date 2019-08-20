В Украине завершены заводские испытания катеров типа «Кентавр». Идет подготовка к испытаниям государственным.

Об этом сообщает телерадиостудия «Бриз» Минобороны, передает InfoResist.

В настоящее время катера уже неоднократно прошли тестирование в Одесской области. Очевидцы утверждают, что судна отличаются хорошей скоростью и устойчивостью к нестабильности моря.

«Даже при волнении в три балла, катера уверенно маневрируют и дают максимальные скорости», — сказано в сообщении.

Отмечается, что новинки отечественного ВМС созданы по стандартам НАТО и значительно отличаются от другого водного арсенала Украины.

«Система управления работает в автоматическом режиме. На борту качественно работает как радиолокационная станция, так и современное навигационное оборудование», — добавляют в «Бризе».

Экраны планшетов четко демонстрируют всю картину происходящего на воде.

Кроме того, «Кентавры» из-за небольших размеров обладают высокой маневренностью на ходу и при разворотах и мало заметны для средств слежения вероятного противника.

Бронированные корпуса и качественное оснащение вооружением, как утверждается, позволяют катерам ликвидировать маломерные цели неприятеля.

«В процессе строительства удалось увеличить количество десанта, который будет равняться численности полноценного взвода, то есть в катер легко уместятся 32 военнослужащих», — продолжают описывать характеристики новых катеров в телерадиостудии.

«Кентавры» рассчитаны на 500 миль плавания. Данные катера, как отмечается, уже второй проект, разработанный в независимой Украине.

Ранее сообщалось, что в ходе заводских испытаний десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр» было выявлено несоответствие максимальной скорости заявленным техническими характеристиками показателям.