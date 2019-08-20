Десантные катера «Кентавр» протестированы и готовы к госиспытаниям
|13:01 05.09.2019
|Украина
В Украине завершены заводские испытания катеров типа «Кентавр». Идет подготовка к испытаниям государственным.
Об этом сообщает телерадиостудия «Бриз» Минобороны, передает InfoResist.
В настоящее время катера уже неоднократно прошли тестирование в Одесской области. Очевидцы утверждают, что судна отличаются хорошей скоростью и устойчивостью к нестабильности моря.
«Даже при волнении в три балла, катера уверенно маневрируют и дают максимальные скорости», — сказано в сообщении.
Отмечается, что новинки отечественного ВМС созданы по стандартам НАТО и значительно отличаются от другого водного арсенала Украины.
«Система управления работает в автоматическом режиме. На борту качественно работает как радиолокационная станция, так и современное навигационное оборудование», — добавляют в «Бризе».
Экраны планшетов четко демонстрируют всю картину происходящего на воде.
Кроме того, «Кентавры» из-за небольших размеров обладают высокой маневренностью на ходу и при разворотах и мало заметны для средств слежения вероятного противника.
Бронированные корпуса и качественное оснащение вооружением, как утверждается, позволяют катерам ликвидировать маломерные цели неприятеля.
«В процессе строительства удалось увеличить количество десанта, который будет равняться численности полноценного взвода, то есть в катер легко уместятся 32 военнослужащих», — продолжают описывать характеристики новых катеров в телерадиостудии.
«Кентавры» рассчитаны на 500 миль плавания. Данные катера, как отмечается, уже второй проект, разработанный в независимой Украине.
Ранее сообщалось, что в ходе заводских испытаний десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр» было выявлено несоответствие максимальной скорости заявленным техническими характеристиками показателям.
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