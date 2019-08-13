Из оккупированного Крыма массово уезжают люди. Так и не дождавшись обещанных благ от оккупантов, даже коренные жители полуострова решаются на отчаянный шаг – покинуть свои дома.

Об этом пишет сайт «Крым.Реалии», информирует enovosty.com/news.

В 2014 году из Крыма поехали люди. Поехали кто куда, но больше на материковую Украину, конечно. Кто-то опасался за свою жизнь и безопасность (и вероятно, был прав, как теперь показывает время), кто-то обоснованно волновался, чему может научить их детей российская школа (и волновался не зря, судя по этим детским военным маршам). Кто-то уехал еще в начале марта, кто-то дотянул до конца мая, чтобы закрыть учебный год.

Ситуация как-то капсулировалась на несколько лет, но вот в этом году случилось странное. Крымчане снова начали уезжать. Что случилось?

Среди тех, кто уезжает преобладает один мотив: «Так жить больше нельзя!».

Люди говорят, что в оккупированном Крыму бизнес почти полег. Тут только винные магазины и микрозаймы. Огромные налоги. Нет доходов. Те зарплаты и пенсии, что были весной 2014 года, давно «скушались» ростом цен на продукты. Уровень жизни падает, и происходит это постоянно. В последний год это особенно ощутимо.

Едут из Крыма не безработные, не авантюристы (те, наоборот, приезжают из Краснодара и Чечни), уезжают успешные обеспеченные люди. Бросают бизнес, квартиры, и уезжают. Это – тренд этого лета.



