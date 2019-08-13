«Тренд этого лета»: Из Крыма массово бегут коренные жители
|12:21 05.09.2019
|Крым
Из оккупированного Крыма массово уезжают люди. Так и не дождавшись обещанных благ от оккупантов, даже коренные жители полуострова решаются на отчаянный шаг – покинуть свои дома.
Об этом пишет сайт «Крым.Реалии», информирует enovosty.com/news.
В 2014 году из Крыма поехали люди. Поехали кто куда, но больше на материковую Украину, конечно. Кто-то опасался за свою жизнь и безопасность (и вероятно, был прав, как теперь показывает время), кто-то обоснованно волновался, чему может научить их детей российская школа (и волновался не зря, судя по этим детским военным маршам). Кто-то уехал еще в начале марта, кто-то дотянул до конца мая, чтобы закрыть учебный год.
Ситуация как-то капсулировалась на несколько лет, но вот в этом году случилось странное. Крымчане снова начали уезжать. Что случилось?
Среди тех, кто уезжает преобладает один мотив: «Так жить больше нельзя!».
Люди говорят, что в оккупированном Крыму бизнес почти полег. Тут только винные магазины и микрозаймы. Огромные налоги. Нет доходов. Те зарплаты и пенсии, что были весной 2014 года, давно «скушались» ростом цен на продукты. Уровень жизни падает, и происходит это постоянно. В последний год это особенно ощутимо.
Едут из Крыма не безработные, не авантюристы (те, наоборот, приезжают из Краснодара и Чечни), уезжают успешные обеспеченные люди. Бросают бизнес, квартиры, и уезжают. Это – тренд этого лета.
Ще на цю тему:
В аннексированном Крыму потеряли сирийские цитрусы – похоже, фрукты видели только Белик и Аксенов
Поток граждан Украины в оккупированный Крым уменьшается / Фото
Оккупанты изъяли у населения землю и недвижимость для строительства трассы «Таврида» в Крыму
Ексголові "МОЗ Криму" продовжили домашній арешт
"Главу" аннексированного Крыма уличили в невыполнении обещаний
В прокуратурі Криму підрахували збитки від окупації півострова
СМИ: Россия свозит в оккупированный Крым опасные вещества из Сирии