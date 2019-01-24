Кабмін звільнив Уповноваженого у справах ЄСПЛ

12:01 05.09.2019   Украина

Кабінет міністрів прийняв рішення звільнити Івана Ліщину з посади уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт уряду.

Як зазначається, Ліщина піде зі своєї посади 13 вересня.

"Звільнити Ліщину Івана Юрійовича з посади заступника Міністра юстиції України - Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з 13 вересня 2019 р. за власним бажанням", - йдеться документі.

Сам Ліщина у Facebook написав, що це були "успішні 38 місяців".

"Це були успішні 38 місяців: 50 свідків по Криму та 80 по Донбасу, сотні документів, експертних висновків, відео та фото матеріалів; дві нових заяви до ЄСПЛ проти РФ: щодо політв’язнів та моряків (по останнім Суд видав забезпечувальний захід щодо медичного обслуговування)", - написав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні в середу звільнив заступників міністра освіти і науки Максима Стріху та Романа Гребу.

 



Ще на цю тему:

12:35 04.07.2019
ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити 80 тисяч євро за порушення прав людини в Придністров'ї
09:01 05.04.2019
Родина жертви рейсу MH17 звинувачує банки з Росії у проведенні грошових переказів проросійським бойовикам "ДНР"
19:22 01.04.2019
Суддя від Греції став новим президентом Європейського суду з прав людини
15:21 12.02.2019
Росія програла в ЄСПЛ справу про незаконне призов в армію жителів Придністров'я
16:01 01.02.2019
До позову в ЄСПЛ проти РФ та особисто Путіна у зв'язку з катастрофою МН17 приєдналися більше 290 людей
14:01 24.01.2019
В ЕСПЧ не исключают выхода России из Совета Европы, но все равно рассмотрят жалобы против нее
13:41 24.01.2019
В Европейский суд по правам человека поступило уже более 4 тысяч жалоб на Украину, касающихся последствий российской агрессии
18:38 20.11.2018
ЕСПЧ призвал Турцию освободить бывшего лидера прокурдской партии
14:18 22.08.2018
Грузия внесла новый иск в Страсбургский суд против Российской Федерации
20:49 30.07.2018
Фигурант уфимского дела "Хизб ут-Тахрир" отсудил в ЕСПЧ компенсацию за необоснованно долгое удержание под стражей
09:46 18.07.2018
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €2,5 миллиона за арестованные властями непризнанного Приднестровья земли молдавских фермеров
14:59 17.07.2018
ЕСПЧ осудил РФ за "неэффективное расследование" убийства Анны Политковской
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
Всі новини країни
Армения Армения
09:41 05.09.2019
Конституційний суд Вірменії визнав арешт експрезидента Кочаряна «неконституційним»
20:40 04.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении очищали воду после "применения" оружия массового поражения
16:41 03.09.2019
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
09:51 05.09.2019
На грецькому острові мігранти влаштували бійку, поліція застосувала сльозогінний газ
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
09:30 03.09.2019
Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:20 04.09.2019
Курт Волкер: Интересом всех грузин должно быть продвижение проекта порта Анаклиа
11:40 04.09.2019
В Грузии лишили полномочий политика, который пригласил российского депутата
14:41 03.09.2019
В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС
11:41 03.09.2019
Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:10 04.09.2019
Уряд Молдови скасував рішення про концесію аеропорту Кишинева
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
Всі новини країни
Россия Россия
11:41 05.09.2019
В Росії вже другий день літак до Воронежа перериває політ
10:11 05.09.2019
Росія: прокуратура запросила 4 роки і 6 місяців колонії для активіста, який носив передачі українським морякам
08:31 05.09.2019
Столтенберг сказав, як НАТО реагуватиме на ракетні загрози з боку Росії
20:20 04.09.2019
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» примет участие в праздновании 25-летия со дня образования Новороссийской ВМБ
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
Всі новини країни
Турция Турция
12:41 05.09.2019
Ердоган назвав «неприйнятною» заборону на володіння ядерною зброєю для Туреччини
11:21 05.09.2019
В Турции танкер переоборудовали в сухогруз по проекту одесского Морского инженерного бюро
07:30 05.09.2019
На півдні Туреччини стався землетрус
19:40 04.09.2019
В Турции сокращают персонал военной авиабазы «Инджирлик»
Всі новини країни
Украина Украина
13:21 05.09.2019
Louis Dreyfus открывает ж/д бизнес в Украине, покупая 1000 вагонов за средства ЕБРР
13:01 05.09.2019
Десантные катера «Кентавр» протестированы и готовы к госиспытаниям
12:45 05.09.2019
Путін прокоментував переговори між Україною та РФ щодо полонених та заявив, що "вони близькі до фіналу"
12:21 05.09.2019
«Тренд этого лета»: Из Крыма массово бегут коренные жители
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд