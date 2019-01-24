Кабмін звільнив Уповноваженого у справах ЄСПЛ
|12:01 05.09.2019
|Украина
Кабінет міністрів прийняв рішення звільнити Івана Ліщину з посади уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт уряду.
Як зазначається, Ліщина піде зі своєї посади 13 вересня.
"Звільнити Ліщину Івана Юрійовича з посади заступника Міністра юстиції України - Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з 13 вересня 2019 р. за власним бажанням", - йдеться документі.
Сам Ліщина у Facebook написав, що це були "успішні 38 місяців".
"Це були успішні 38 місяців: 50 свідків по Криму та 80 по Донбасу, сотні документів, експертних висновків, відео та фото матеріалів; дві нових заяви до ЄСПЛ проти РФ: щодо політв’язнів та моряків (по останнім Суд видав забезпечувальний захід щодо медичного обслуговування)", - написав він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні в середу звільнив заступників міністра освіти і науки Максима Стріху та Романа Гребу.
Ще на цю тему:
ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити 80 тисяч євро за порушення прав людини в Придністров'ї
Родина жертви рейсу MH17 звинувачує банки з Росії у проведенні грошових переказів проросійським бойовикам "ДНР"
До позову в ЄСПЛ проти РФ та особисто Путіна у зв'язку з катастрофою МН17 приєдналися більше 290 людей
В ЕСПЧ не исключают выхода России из Совета Европы, но все равно рассмотрят жалобы против нее
В Европейский суд по правам человека поступило уже более 4 тысяч жалоб на Украину, касающихся последствий российской агрессии
ЕСПЧ призвал Турцию освободить бывшего лидера прокурдской партии
Фигурант уфимского дела "Хизб ут-Тахрир" отсудил в ЕСПЧ компенсацию за необоснованно долгое удержание под стражей
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €2,5 миллиона за арестованные властями непризнанного Приднестровья земли молдавских фермеров