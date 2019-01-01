В Турции танкер переоборудовали в сухогруз по проекту одесского Морского инженерного бюро

11:21 05.09.2019   Турция

Турецкая верфь Dogruyol Shipyard выполнила глубокую модернизацию танкера проекта 00201Л в многоцелевое сухогрузное судно по проекту RSD29, разработанному ООО «Морское инженерное бюро» (Одесса).

Как сообщает «Судостроение и судоремонт», в августе сухогруз Mammad Amin Resulzadeh компании Palmali Shipping & Agency вышел в первый рейс, передают Порты Украины.

«Этот опыт вполне может быть востребован украинскими судовладельцами и корабелами», — пишет издание.

В процессе модернизации демонтировали около 305 тонн элементов судна, после чего было установлено около 272 тонн новых конструкций, устройств и систем.

Сейчас сухогруз представляет собой однопалубный, четырехтрюмный одновинтовой теплоход с кормовым расположением жилой рубки и машинного отделения. Двойное дно и двойные борта оборудованы в районе грузовых трюмов. Ширина раскрытия верхней палубы 0,655В, высота непрерывных продольных комингсов грузовых люков — 2,3 метра. Люковые закрытия съемного типа.

Скорость хода составляет 10 узлов, автономность — 15 суток, дальность плавания — 4000 миль. Длина судна — 129,3 метра, ширина — 16,5 метра, высота борта — 6,8 метра. Дедвейт — 6131 тонн, объем грузовых трюмов — 8334 кубометров.

В 2016 году ООО «Морское инженерное бюро» и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (АКМП) создали совместное предприятие «Каспийское морское инженерное бюро». 

ООО «Морское инженерное бюро» занимается разработкой проектов новых нефтеналивных, сухогрузных, комбинированных, пассажирских, аварийно-спасательных, гидрографических и буксирных судов, железнодорожных, автомобильных и пассажирских паромов, газовозов, наливных и сухогрузных барже-буксирных составов, а также различных судов технического флота, разрабатывает проекты модернизации, конверсии и обновления гражданских судов всех типов, выполняет научные исследования в сфере судоходства, а также морских и речных грузоперевозок.



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