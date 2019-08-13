В случае катастрофы в аннексированном Крыму спасутся огурцами и горошком
|11:01 05.09.2019
|Крым
В аннексированном Крыму на случай чрезвычайной ситуации заготовят специальный набор продуктов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 15 декабря на складах так называемого "ГУП РК «Крымрегионторг»" должен быть сформирован «резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Крым».
Так неуклюже сформулировано в распоряжении "Совмина" наличие неприкосновенного запаса (НЗ).
Ликвидировать ЧС чиновники собираются посредством макарон (455 пачек по 900 г), говяжьей тушенки (5,5 тыс маленьких банок), кильки в томате (2,5 тыс банок). Скучный набор спасения призваны украсить консервированные огурчики (2,5 тыс небольших стеклянных банок по 650 г) и зеленый горошек (14 тыс 665 жестяных банок по 400 г).
Этим список продуктов исчерпывается.
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