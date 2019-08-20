В аннексированном Крыму потеряли сирийские цитрусы – похоже, фрукты видели только Белик и Аксенов
|08:01 05.09.2019
|Крым
В аннексированном Крыму потеряли сирийские цитрусы: если верить чиновникам, крымчан уже дважды осчастливили фруктами из Сирии. Но, похоже, что этих апельсинов до сих пор никто не видел.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе текущего года Дмитрий Белик сообщил, что между оккупированным Севастополем и сирийской провинцией Тартус заключено соглашение, в рамках которого на полуостров уже едут два контейнера с апельсинами.
Они прибудут в аннексированный Севастополь, а в ответ в Сирию отправят зерно и стройматериалы. Но закончилась зима, а потом весна, а об обещанных апельсинах больше не вспоминали.
И вдруг 3 сентября СМИ снова сообщают новость: оккупированный Крым договорился с Сирией о поставках апельсинов, а в ответ будет посылать зерно.
Сергей Аксенов даже заявил, что первая партия апельсинов уже прибыла в аннексированный Крым.
Однако, директор крымско-сирийского торгового дома «Содружество» Сергей Голяндин утверждает, что договоренность о первой поставке фруктов была достигнута лишь 2 сентября.
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