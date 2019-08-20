В аннексированном Крыму потеряли сирийские цитрусы – похоже, фрукты видели только Белик и Аксенов

08:01 05.09.2019   Крым

В аннексированном Крыму потеряли сирийские цитрусы: если верить чиновникам, крымчан уже дважды осчастливили фруктами из Сирии. Но, похоже, что этих апельсинов до сих пор никто не видел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе текущего года Дмитрий Белик сообщил, что между оккупированным Севастополем и сирийской провинцией Тартус заключено соглашение, в рамках которого на полуостров уже едут два контейнера с апельсинами.

Они прибудут в аннексированный Севастополь, а в ответ в Сирию отправят зерно и стройматериалы. Но закончилась зима, а потом весна, а об обещанных апельсинах больше не вспоминали.

И вдруг 3 сентября СМИ снова сообщают новость: оккупированный Крым договорился с Сирией о поставках апельсинов, а в ответ будет посылать зерно. 

Сергей Аксенов даже заявил, что первая партия апельсинов уже прибыла в аннексированный Крым.

Однако, директор крымско-сирийского торгового дома «Содружество» Сергей Голяндин утверждает, что договоренность о первой поставке фруктов была достигнута лишь 2 сентября.
 



Ще на цю тему:

15:40 04.09.2019
Поток граждан Украины в оккупированный Крым уменьшается / Фото
15:00 04.09.2019
Оккупанты изъяли у населения землю и недвижимость для строительства трассы «Таврида» в Крыму
14:40 04.09.2019
СБУ попереджає: поїздка в окупований Крим може погано скінчитися / Відео
21:41 03.09.2019
Ексголові "МОЗ Криму" продовжили домашній арешт
15:01 03.09.2019
"Главу" аннексированного Крыма уличили в невыполнении обещаний
13:01 03.09.2019
В прокуратурі Криму підрахували збитки від окупації півострова
20:20 02.09.2019
СМИ: Россия свозит в оккупированный Крым опасные вещества из Сирии
19:00 02.09.2019
Названо кількість підприємств, які Росія “націоналізувала” в анексованому Криму
13:00 02.09.2019
Новое ЧП на «Крымском Титане»: у детей вновь появились симптомы отравления
14:31 31.08.2019
СБУ розслідує понад 60 епізодів через заходи суден у порти Криму
19:41 30.08.2019
Министр экологии оккупантов устроил показуху с пробами воздуха в Армянске
19:21 30.08.2019
В аннексированном Крыму отремонтируют причал за 174,7 млн руб.
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
Всі новини країни
Армения Армения
20:40 04.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении очищали воду после "применения" оружия массового поражения
16:41 03.09.2019
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
09:30 03.09.2019
Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:20 04.09.2019
Курт Волкер: Интересом всех грузин должно быть продвижение проекта порта Анаклиа
11:40 04.09.2019
В Грузии лишили полномочий политика, который пригласил российского депутата
14:41 03.09.2019
В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС
11:41 03.09.2019
Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:10 04.09.2019
Уряд Молдови скасував рішення про концесію аеропорту Кишинева
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 04.09.2019
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» примет участие в праздновании 25-летия со дня образования Новороссийской ВМБ
18:20 04.09.2019
ЮВО: Танкисты учились прикрывать свои войска, а мотострелки - форсировать водные преграды
17:30 04.09.2019
В Балтии призвали создать блок для сдерживания РФ
17:00 04.09.2019
ЮВО: Экипажи вертолетов армейской авиации выполнили бомбометание по объектам условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
20:40 02.09.2019
ЕС инвестирует в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной
Всі новини країни
Турция Турция
07:30 05.09.2019
На півдні Туреччини стався землетрус
19:40 04.09.2019
В Турции сокращают персонал военной авиабазы «Инджирлик»
16:40 04.09.2019
Анкара: ЗРС С-400 будут готовы к работе до конца 2019 года
19:41 03.09.2019
Туреччина збільшила імпорт газу з США в 4 рази
Всі новини країни
Украина Украина
08:21 05.09.2019
За час окупації у Криму 41 тисяча осіб покинула помешкання
08:11 05.09.2019
Суд РФ розгляне позов про незаконне утримання Шумкова у ШІЗО
08:01 05.09.2019
В аннексированном Крыму потеряли сирийские цитрусы – похоже, фрукты видели только Белик и Аксенов
21:00 04.09.2019
В Крыму два военнослужащих ЧФ получили срок за работу на наркоторговца
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд