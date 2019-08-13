Собчак в Києві назвала українців і росіян "братськими народами"
|08:41 05.09.2019
|Крым
Російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак назвала українців і росіян братніми народами, але при цьому визнала незаконну анексію Криму.
Повернення Криму Україні в нинішніх політичних реаліях в РФ зараз є неможливим, повідомила вона в інтерв'ю НВ, передає Gazeta.ua.
"Ми братні народи, потрібно пережити те, що вже було нароблено і постаратися знайти якось позитивний вихід, крім як "віддайте Крим". Цей вихід зараз неможливий, але він був би найправильнішим", - заявила Собчак.
Відповідаючи на питання про те, кому належить Крим, Собчак відповіла: "Росія порушила міжнародні домовленості, ця територія повинна бути повернута Україні".
При цьому вона заявила, що на півострові має бути проведений референдум з даного питання.
Нагадаємо, Ксенія Собчак брала участь як кандидат у президенти на останніх виборах в Росії.
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