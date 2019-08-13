Російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак назвала українців і росіян братніми народами, але при цьому визнала незаконну анексію Криму.

Повернення Криму Україні в нинішніх політичних реаліях в РФ зараз є неможливим, повідомила вона в інтерв'ю НВ, передає Gazeta.ua.

"Ми братні народи, потрібно пережити те, що вже було нароблено і постаратися знайти якось позитивний вихід, крім як "віддайте Крим". Цей вихід зараз неможливий, але він був би найправильнішим", - заявила Собчак.

Відповідаючи на питання про те, кому належить Крим, Собчак відповіла: "Росія порушила міжнародні домовленості, ця територія повинна бути повернута Україні".

При цьому вона заявила, що на півострові має бути проведений референдум з даного питання.

Нагадаємо, Ксенія Собчак брала участь як кандидат у президенти на останніх виборах в Росії.





