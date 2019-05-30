Десантно-штурмові катери «Кентавр» готові до державних випробувань

10:41 05.09.2019   Украина

Десантно-штурмові катери типу «Кентавр», яким присвоєно назви «Станіслав» і «Малин», фактично готові до державних випробувань.

Заводські ходові іспити повністю завершено, передає ArmyInform.

До початку державних випробувань залишились лічені тижні.

Представник заводу-виробника Леонід Бабак висловив сподівання, що незабаром усю необхідну документацію оформлять.

Він також наголосив, що третій катер, який було закладено на заводі, вдосконалять із врахуванням напрацювань, здобутих за період будівництва, швартових та ходових випробувань тощо.



Ще на цю тему:

11:00 02.09.2019
На Херсонской верфи построит еще один 110-метровый танкер для Голландии / Фото
16:01 12.08.2019
«Зоря»–«Машпроект» поставила партію ГТД до В'єтнаму
11:14 12.08.2019
Завод «Океан» отремонтировал 139-метровое судно Alice
10:30 24.07.2019
Демонтоване озброєння з крейсера «Україна» встановлять на кораблях ВМС
18:42 23.07.2019
За дорученням Зеленського погашено заборгованість із зарплати працівникам "Миколаївського суднобудівного заводу"
18:20 19.07.2019
Україні для завершення будівництва корвету необхідно 5,8 млрд гривень / Відео
18:45 30.05.2019
Новый «Кентавр» прошел проверку мореходных возможностей в Черном море / Фото
18:01 28.05.2019
КБ «Гранд Інжиніринг» завершує проектування нового гідрографічного судна
19:31 23.05.2019
Спущене на воду найбільше судно в історії незалежної України / Фото, відео
16:41 23.04.2019
Перший середній розвідувальний корабель для ВМС ЗС України спущено на воду / Фото
11:21 16.04.2019
«Дунайсудносервіс» спустив на воду нову баржу
16:21 09.04.2019
В Николаеве строят трехпалубный катамаран для туристических рейсов по прибрежной зоне Черного и Азовского морей / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
Всі новини країни
Армения Армения
09:41 05.09.2019
Конституційний суд Вірменії визнав арешт експрезидента Кочаряна «неконституційним»
20:40 04.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении очищали воду после "применения" оружия массового поражения
16:41 03.09.2019
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
09:51 05.09.2019
На грецькому острові мігранти влаштували бійку, поліція застосувала сльозогінний газ
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
09:30 03.09.2019
Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:20 04.09.2019
Курт Волкер: Интересом всех грузин должно быть продвижение проекта порта Анаклиа
11:40 04.09.2019
В Грузии лишили полномочий политика, который пригласил российского депутата
14:41 03.09.2019
В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС
11:41 03.09.2019
Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:10 04.09.2019
Уряд Молдови скасував рішення про концесію аеропорту Кишинева
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
Всі новини країни
Россия Россия
11:41 05.09.2019
В Росії вже другий день літак до Воронежа перериває політ
10:11 05.09.2019
Росія: прокуратура запросила 4 роки і 6 місяців колонії для активіста, який носив передачі українським морякам
08:31 05.09.2019
Столтенберг сказав, як НАТО реагуватиме на ракетні загрози з боку Росії
20:20 04.09.2019
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» примет участие в праздновании 25-летия со дня образования Новороссийской ВМБ
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
Всі новини країни
Турция Турция
12:41 05.09.2019
Ердоган назвав «неприйнятною» заборону на володіння ядерною зброєю для Туреччини
11:21 05.09.2019
В Турции танкер переоборудовали в сухогруз по проекту одесского Морского инженерного бюро
07:30 05.09.2019
На півдні Туреччини стався землетрус
19:40 04.09.2019
В Турции сокращают персонал военной авиабазы «Инджирлик»
Всі новини країни
Украина Украина
13:21 05.09.2019
Louis Dreyfus открывает ж/д бизнес в Украине, покупая 1000 вагонов за средства ЕБРР
13:01 05.09.2019
Десантные катера «Кентавр» протестированы и готовы к госиспытаниям
12:45 05.09.2019
Путін прокоментував переговори між Україною та РФ щодо полонених та заявив, що "вони близькі до фіналу"
12:21 05.09.2019
«Тренд этого лета»: Из Крыма массово бегут коренные жители
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд