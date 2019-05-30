Десантно-штурмові катери «Кентавр» готові до державних випробувань
|10:41 05.09.2019
|Украина
Десантно-штурмові катери типу «Кентавр», яким присвоєно назви «Станіслав» і «Малин», фактично готові до державних випробувань.
Заводські ходові іспити повністю завершено, передає ArmyInform.
До початку державних випробувань залишились лічені тижні.
Представник заводу-виробника Леонід Бабак висловив сподівання, що незабаром усю необхідну документацію оформлять.
Він також наголосив, що третій катер, який було закладено на заводі, вдосконалять із врахуванням напрацювань, здобутих за період будівництва, швартових та ходових випробувань тощо.
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