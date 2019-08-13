Цимбалюк і Івлєва знову несуть передачу українським полоненим
|10:21 05.09.2019
|Крым
Український журналіст Роман Цимбалюк і російська активістка Вікторія Івлєва готують нову передачу для 24-х українських військовополонених моряків, а також 8 політв'язнів, які знаходяться в московському СІЗО Лефортово.
Про це Цимбалюк написав у Facebook, передає Укрінформ.
“Чуток про швидкий обмін багато, звучать різні дати, але людина (навіть український військовий моряк) хоче їсти постійно. Допоміг сьогодні ввечері Віці зробити покупки в Ашані. Чесно кажучи, в шоці від тієї ноші, яку вона тягне", - написав він.
За словами журналіста, зараз волонтери допомагають все це розкласти і скласти опис. “Будуть повні зелені іменні торби. Завтра вранці їх доставлять в СІЗО "Лефортово", - повідомив Цимбалюк.
Відзначається, що продути купили за гроші, зібрані під час стримів на ютьюб каналі українскої журналіста.
Минулого тижня була інформація, що може відбутися обмін утримуваними особами між Україною і Росією. Нібито, для цього значну частину українських політв'язнів привезли з різних колоній в «Лефортово».
Однак у п'ятницю СБУ офіційно заявило, що обмін відкладається на невизначений термін.
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