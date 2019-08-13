Український журналіст Роман Цимбалюк і російська активістка Вікторія Івлєва готують нову передачу для 24-х українських військовополонених моряків, а також 8 політв'язнів, які знаходяться в московському СІЗО Лефортово.

Про це Цимбалюк написав у Facebook, передає Укрінформ.

“Чуток про швидкий обмін багато, звучать різні дати, але людина (навіть український військовий моряк) хоче їсти постійно. Допоміг сьогодні ввечері Віці зробити покупки в Ашані. Чесно кажучи, в шоці від тієї ноші, яку вона тягне", - написав він.

За словами журналіста, зараз волонтери допомагають все це розкласти і скласти опис. “Будуть повні зелені іменні торби. Завтра вранці їх доставлять в СІЗО "Лефортово", - повідомив Цимбалюк.

Відзначається, що продути купили за гроші, зібрані під час стримів на ютьюб каналі українскої журналіста.

Минулого тижня була інформація, що може відбутися обмін утримуваними особами між Україною і Росією. Нібито, для цього значну частину українських політв'язнів привезли з різних колоній в «Лефортово».

Однак у п'ятницю СБУ офіційно заявило, що обмін відкладається на невизначений термін.