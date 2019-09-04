Російське відділення міжнародної організації Greenpeace використовує карту, де Крим позначений територією РФ.

Про це пише Крим.Реалії, передає ESPRESO.

Зокрема, йдеться про інтерактивну карту пожеж у Росії.

На сайті вказано, що організація використовує карту некомерційного інтернет-ресурсу OpenStreetMap, картами якого користуються десятки компаній і урядових організацій, зокрема Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times і ООН.

Повідомляється, що минулого року OpenStreetMap потрапив у скандал через те, що "відрізав" Крим від України. Українські волонтери OpenStreetMap, Міністерство закордонних справ України та посольство України в Великій Британії офіційно звернулися до центрального офісу OpenStreetMap у Лондоні з вимогою повернути Крим на карті до складу України.