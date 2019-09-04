Міністерство закордонних справ України звернулося до посольства України в Німеччині і консульства в Мюнхені з проханням вжити заходів "для припинення діяльності німецької компанії" в анексованому Криму.

Про це пише Крим.Реалії, передає ESPRESO.

"Міністерством доручено посольству України в ФРН та Генеральному консульству України в Мюнхені вжити політико-дипломатичних заходів із метою припинення незаконної діяльності німецької компанії на території тимчасово окупованого півострова", – йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що йдеться про компанію "Баварський дім", яка займатиметься реконструкцією Мітридатських сходів у Керчі. За інформацією з відкритих джерел, співзасновником підприємства виступає резидент Німеччини.