На грецькому острові Лесбос у центрі прийому біженців відбулися зіткнення між мігрантами .

Про це повідомляє Kathimerini, передає НВ.

У поліції заявили, що зіткнення почала група з 50 неповнолітніх мігрантів, які вимагали свого переведення з центру прийому біженців.

В результаті правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ, щоб приборкати підлітків, які закидали один одного камінням.

У таборі Моріа знаходяться близько 9 тисяч мігрантів і біженців, проте він розрахований на три тисячі осіб.

Раніше уряд Греції вирішив оголосити надзвичайні заходи по боротьбі з «величезними хвилями» мігрантів, які прибувають з Туреччини.