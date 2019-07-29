На грецькому острові мігранти влаштували бійку, поліція застосувала сльозогінний газ
|09:51 05.09.2019
|Греция
На грецькому острові Лесбос у центрі прийому біженців відбулися зіткнення між мігрантами.
Про це повідомляє Kathimerini, передає НВ.
У поліції заявили, що зіткнення почала група з 50 неповнолітніх мігрантів, які вимагали свого переведення з центру прийому біженців.
В результаті правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ, щоб приборкати підлітків, які закидали один одного камінням.
У таборі Моріа знаходяться близько 9 тисяч мігрантів і біженців, проте він розрахований на три тисячі осіб.
Раніше уряд Греції вирішив оголосити надзвичайні заходи по боротьбі з «величезними хвилями» мігрантів, які прибувають з Туреччини.
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