Росія: прокуратура запросила 4 роки і 6 місяців колонії для активіста, який носив передачі українським морякам

10:11 05.09.2019   Россия

У Росії прокуратура запросила 4 роки і 6 місяців колонії загального режиму для громадського активіста Костянтина Котова, якого обвинувачують за «дадінскою» статтею – ст. 212.1 (неодноразове порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу тощо.) Кримінального кодексу Росії.

Про це в Фейсбуці повідомила адвокат Котова Марія Ейсмонт, передає Радіо Свобода.

Костянтин Котов – програміст і громадський активіст. Він став першим обвинувачуваним за так званою «дадінською» статтею, якого відправили під арешт під час слідства. Приводом для кримінальної справи проти Котова стали три адміністративні протоколи – за публікацію у фейсбуці із закликом на неузгоджену акцію, а також за участь у неузгоджених ходах.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Костянтина Котова політичним в’язнем.

Слідство у справі Котова завершилося в рекордні терміни – всього через день після висунення звинувачення. Всього воно тривало два з половиною дні. 12 серпня Котова затримали, а вже 15-го слідство завершилося. 14 серпня суд відправив Котова в СІЗО.

Стаття про неодноразове порушення правил проведення мітингу отримала неофіційну назву «дадінської» за іменем опозиційного активіста Ільдара Дадіна. У 2015 році його засудили до трьох років позбавлення волі. У лютому 2017 року, після того як Конституційний суд Росії уточнив тлумачення статті, вирок Дадіну скасував Верховний суд за відсутністю складу злочину.



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