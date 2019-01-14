Конституційний суд Вірменії визнав арешт експрезидента Кочаряна «неконституційним»
|09:41 05.09.2019
|Армения
Конституційний суд Вірменії ухвалив, що арешт колишнього президента країни Роберта Кочаряна був «неконституційним».
Адвокат Кочаряна Арам Вардеванян заявив журналістам 4 вересня, що рішення суду означає, що його клієнт «не може перебувати під арештом», передає Радіо Свобода.
У травні цього року Кочарян був звільнений з-під варти після того, як суд припинив кримінальну справу проти нього та інших високопосадовців. Але експрезидент був затриманий знову після того, як наприкінці червня апеляційний суд скасував ці рішення.
Звинувачення висунули в рамках кримінальної справи про події 1 березня 2008 року.
Тоді після президентських виборів, на яких перемогу здобув Серж Сарґсян, відбулися акції протесту. Під час сутичок між силовиками й активістами загинули десять людей, сотні були поранені. Обставини того, як це сталося і хто віддав наказ застосувати силу проти учасників протесту, досі залишаються нез’ясованими. Президентом Вірменії на той момент був Роберт Кочарян.
Голова Спеціальної слідчої служби Сасун Хачатрян 11 вересня 2018 року заявив, що в учасників протесту стріляла армія.
«Справа 1 березня» довгий час не розслідувалася, але була відновлена після масових протестів 2018 року і приходу до влади у Вірменії Нікола Пашиняна.
Ще на цю тему:
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
ЄС закликав Вірменію розслідувати смерть політика, який помер у в’язниці, голодуючи 52 дні
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
Пашинян если и пойдет на разворот во внешнеполитическом курсе страны, то только в мягкой форме
Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ