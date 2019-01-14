Конституційний суд Вірменії визнав арешт експрезидента Кочаряна «неконституційним»

09:41 05.09.2019   Армения

Конституційний суд Вірменії ухвалив, що арешт колишнього президента країни Роберта Кочаряна був «неконституційним».

Адвокат Кочаряна Арам Вардеванян заявив журналістам 4 вересня, що рішення суду означає, що його клієнт «не може перебувати під арештом», передає Радіо Свобода.

У травні цього року Кочарян був звільнений з-під варти після того, як суд припинив кримінальну справу проти нього та інших високопосадовців. Але експрезидент був затриманий знову після того, як наприкінці червня апеляційний суд скасував ці рішення.

Звинувачення висунули в рамках кримінальної справи про події 1 березня 2008 року.

Тоді після президентських виборів, на яких перемогу здобув Серж Сарґсян, відбулися акції протесту. Під час сутичок між силовиками й активістами загинули десять людей, сотні були поранені. Обставини того, як це сталося і хто віддав наказ застосувати силу проти учасників протесту, досі залишаються нез’ясованими. Президентом Вірменії на той момент був Роберт Кочарян.

Голова Спеціальної слідчої служби Сасун Хачатрян 11 вересня 2018 року заявив, що в учасників протесту стріляла армія.

«Справа 1 березня» довгий час не розслідувалася, але була відновлена після масових протестів 2018 року і приходу до влади у Вірменії Нікола Пашиняна.



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