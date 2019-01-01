В Одесский морской порт во вторник зашел танкер Valsesia (флаг — Мальта), который доставил 30 тыс. тонн дизельного топлива из Греции.

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, передают Порты Украины.

Согласно сообщению, дизтопливо закупила группа «Приват». Поставщиком дизтоплива в Украину является швейцарский трейдер Element Alpha. По прогнозам аналитиков, в сентябре поставки дизтоплива морским транспортом в Украину могут составить 100 тыс. тонн.

Как указала пресс-служба, в августе в нефтерайоне порта обработано два танкера с нефтью. В частности, 6 августа танкер Gstaad Grace доставил 86 тыс. тонн азербайджанской нефти, 19 августа танкер Sophia Shulte доставил 76,1 тыс. тонн американской нефти. Это второй танкер с американской нефтью сорта Bakken.

Как азербайджанскую, так и американскую нефть коллектив нефтерайона выгружал в емкости нефтебазы «Одесснефтепродукт», откуда она по трубопроводу Одесса — Кременчуг поступает на Кременчугский НПЗ.

«За десятилетия перевалки нефтепродуктов Одесский порт накопил опыт их безопасной выгрузки. В 1990-е и начале 2000-х годов через одесские причалы благодаря сотрудничеству с нашим партнером — компанией «Синтез Ойл» проходили значительные объемы транзитной нефти из России и Казахстана, венесуэльская нефть для Мозырьского НПЗ (Беларусь). Однако из-за геополитических процессов, которые коснулись не только нашего, но и других портов Черного моря, мы утратили значительную часть грузопотоков. И все-таки (…) администрация порта совместно с ООО «Синтез Ойл» делают все возможное для привлечения грузовладельцев», — отметил начальник администрации порта Игорь Ткачук.

В июле 2019 года Одесский порт принял первую в истории Украины партию нефти из США.

Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива. Количество грузовых причалов — 31, длина грузового причального фронта — 6,291 километра. В порту работают портовые операторы ДП «КТО», ООО «Бруклин-Киев», ООО «Металзюкрайн Корп», ООО «Новолог», ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», ООО «Новотех-Терминал», ООО «УНСК», ПАО «ГПЗКУ «Одесский зерновой терминал» и др.

Одесский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 10,1% — до 21,698 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 16% против 18,2% в 2017 году.