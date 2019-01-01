Государственная таможенная служба осуществляет необоснованные проверки всех торговых судов, заходящих в Бердянский морской порт.

Как сообщила пресс-служба администрации порта, соответствующую проблему обсудили на расширенном совете Бердянского морского порта во вторник, передают Порты Украины.

В заседании принял участие директор департамента организации работы портов ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) Вячеслав Вороной.

«Сейчас Бердянский порт приближается к выполнению плана, от которого еще в начале текущего года отставал на 40%. Однако препятствием в налаживании работы порта стали необоснованные осмотры судов таможенной службой. В то время как во всех портах Украины таможенники осуществляют проверки только в отдельных случаях, указанных законодательством, в Бердянске проверяют абсолютно все суда. Результатом таких проверок становится задержка судов и дополнительные финансовые потери клиентов. Такие действия можно откровенно назвать саботажем», — отметил Вороной.

Наличие проблемы подтвердили портовые операторы. Они сообщили, что только на протяжении последнего месяца два судна глобальной компании Cargill из-за сложившейся ситуации перешли в Мариупольский порт.

Кроме того, участники заседания обсудили необходимость открытия второго контрольно-пропускного пункта (КПП) в порту, что позволит существенно уменьшить накопление очередей автотранспорта на дорогах Бердянска. Таможенная служба согласна была предоставить разрешение на открытие второго КПП только после установки на нем оборудования автоматического радиологического контроля. Однако, по словам Вороного, такое условие отменено на законодательном уровне. Более того — функции радиологического контроля переданы пограничникам, поэтому препятствование таможенников в этом случае опять-таки необоснованно.

По словам начальника администрации Бердянского порта Александра Барчана, открытие второго КПП частично позволит решить вопрос очередей грузовиков. «Порт понемногу набирает обороты, бердянцы могут увидеть давно забытую картину — очередь судов на рейде, следующих в порт (…) Продолжается долгожданное дноуглубление, ремонтные работы. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы преодолеть существующие проблемы. Решение недоразумения с таможенной службой действительно улучшит ситуацию в порту и позволит работать без необоснованных остановок», — отметил он.

Пресс-служба напомнила, что развитие азовских портов является стратегической задачей АМПУ и государства в целом.

Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 метров, глубиной — 8,55 метра и проходной осадкой — 7,9 метра. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1,798 километра.

В порту работают портовые операторы ГП «Бердянский морской торговый порт», ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».

Бердянский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 24,4% — до 1,812 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 1,3% против 1,8% в 2017 году.