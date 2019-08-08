АСРЗ отремонтировал два судна Мариупольского порта
|08:51 05.09.2019
|Украина
ООО «СРЗ» (Мариуполь, Донецкая область), эксплуатирующее целостный имущественный комплекс (ЦИК) бывшего ГП «Азовский судоремонтный завод» (АСРЗ), завершило ремонт на соответствие класса Регистра судоходства Украины двух судов администрации Мариупольского морского порта — теплохода «Сборщик-306» и нефтемусоросборщика НМС-67.
Как сообщила пресс-служба администрации порта, оба судна покинули доки АСРЗ в среду, передаеют Порты Украины.
На судах были обновлены корпусные конструкции, налажена работа винто-рулевого комплекса, отремонтированы основные механизмы систем жизнеобеспечения, электроустановок и радионавигационного оборудования.
«Команды готовы приступить к своим непосредственным обязанностям. После швартовых и ходовых испытаний суда снова приступают к работе», — отметили капитаны судов Игорь Бачинский и Стефан Ольховиков.
В апреле 2019 года ООО «СРЗ» и Мариупольский филиал ГП «Администрация морских портов Украины» заключили договор на предоставление услуг по доковому ремонту НМС-67, в июне — по доковому ремонту судна «Сборщик-306». Общая стоимость работ по двум договорам составила 4,4 млн грн.
ООО «СРЗ» эксплуатирует целостный имущественный комплекс (ЦИК) бывшего ГП «Азовский судоремонтный завод» (АСРЗ). Специализация — ремонт, модернизация и строительство судов, выпуск машиностроительной продукции. ООО «СРЗ» получило в аренду ЦИК в 2003 году, после чего ГП «АСРЗ» было ликвидировано согласно установленной процедуре. В июне 2016 года у ООО «СРЗ» истек срок аренды ЦИК. С этого времени ООО «СРЗ» продолжает эксплуатировать ЦИК, поддерживает производственный процесс, выполняет договорные обязательства с текущими контрагентами, осуществляет отчисления в бюджеты, выплачивает зарплату и сохраняет уникальный судоремонтный комплекс.
В октябре 2018 года Кабинет министров принял решение вернуть ЦИК в госсобственность. С этой целью ранее было создано новое ГП «АСРЗ». В дальнейшем разрешением ситуации относительного будущего ЦИК займется специально созданная инклюзивная рабочая группа.
На мощностях АСРЗ построено более 200 нефтемусоросборщиков, которые эксплуатируются в странах СНГ, Индии, ОАЭ, Кубы, Болгарии, Германии, Греции, Польши и Румынии. Завод является крупнейшим профильным предприятием в акватории Азовского моря.
Кроме того, ООО «СРЗ» осуществляет стивидорную деятельность. Предприятие оперирует пятью причалами общей длиной 0,6 километра. Обработку судов обеспечивают восемь портальных кранов грузоподъемностью 5-40 тонн и плавкран «Астрахань-5» грузоподъемностью до 60 тонн. Предприятие осуществляет перевалку генеральных (квадрат, рулон, катанка в бухтах), навалочных (чугун, ЖРК, уголь, кокс, зерновые, минеральные удобрения) и тарно-штучных грузов (грузы в биг-бегах, мешках, на паллетах), тяжеловесного и крупногабаритного оборудования.
ООО «СРЗ» в 2018 году сократило объем реализации продукции и услуг по сравнению с 2017 годом на 5,7% — до 175,2 млн грн. ООО «СРЗ» в 2018 году снизило грузооборот по сравнению с 2017 годом на 7,6% — до 584,3 тыс. тонн.
ООО «СРЗ» находится в управлении УК «Мариупольская инвестиционная группа», которая также управляет ООО «Укртрансагро» (приемка, хранение и отгрузка на морские суда зерновых и масличных культур, услуги сертифицированного зернового терминала), ООО «УТА Логистик» (логистические и экспедиторские услуги), ООО «Маритайм Логистикс» (услуги менеджмента морских судов), ООО «Мартлет» (фумигационные услуги) и другими компаниями.
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