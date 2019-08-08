ООО «СРЗ» (Мариуполь, Донецкая область), эксплуатирующее целостный имущественный комплекс (ЦИК) бывшего ГП «Азовский судоремонтный завод» (АСРЗ), завершило ремонт на соответствие класса Регистра судоходства Украины двух судов администрации Мариупольского морского порта — теплохода «Сборщик-306» и нефтемусоросборщика НМС-67.

Как сообщила пресс-служба администрации порта, оба судна покинули доки АСРЗ в среду, передаеют Порты Украины.

На судах были обновлены корпусные конструкции, налажена работа винто-рулевого комплекса, отремонтированы основные механизмы систем жизнеобеспечения, электроустановок и радионавигационного оборудования.

«Команды готовы приступить к своим непосредственным обязанностям. После швартовых и ходовых испытаний суда снова приступают к работе», — отметили капитаны судов Игорь Бачинский и Стефан Ольховиков.

В апреле 2019 года ООО «СРЗ» и Мариупольский филиал ГП «Администрация морских портов Украины» заключили договор на предоставление услуг по доковому ремонту НМС-67, в июне — по доковому ремонту судна «Сборщик-306». Общая стоимость работ по двум договорам составила 4,4 млн грн.

ООО «СРЗ» эксплуатирует целостный имущественный комплекс (ЦИК) бывшего ГП «Азовский судоремонтный завод» (АСРЗ). Специализация — ремонт, модернизация и строительство судов, выпуск машиностроительной продукции. ООО «СРЗ» получило в аренду ЦИК в 2003 году, после чего ГП «АСРЗ» было ликвидировано согласно установленной процедуре. В июне 2016 года у ООО «СРЗ» истек срок аренды ЦИК. С этого времени ООО «СРЗ» продолжает эксплуатировать ЦИК, поддерживает производственный процесс, выполняет договорные обязательства с текущими контрагентами, осуществляет отчисления в бюджеты, выплачивает зарплату и сохраняет уникальный судоремонтный комплекс.

В октябре 2018 года Кабинет министров принял решение вернуть ЦИК в госсобственность. С этой целью ранее было создано новое ГП «АСРЗ». В дальнейшем разрешением ситуации относительного будущего ЦИК займется специально созданная инклюзивная рабочая группа.

На мощностях АСРЗ построено более 200 нефтемусоросборщиков, которые эксплуатируются в странах СНГ, Индии, ОАЭ, Кубы, Болгарии, Германии, Греции, Польши и Румынии. Завод является крупнейшим профильным предприятием в акватории Азовского моря.

Кроме того, ООО «СРЗ» осуществляет стивидорную деятельность. Предприятие оперирует пятью причалами общей длиной 0,6 километра. Обработку судов обеспечивают восемь портальных кранов грузоподъемностью 5-40 тонн и плавкран «Астрахань-5» грузоподъемностью до 60 тонн. Предприятие осуществляет перевалку генеральных (квадрат, рулон, катанка в бухтах), навалочных (чугун, ЖРК, уголь, кокс, зерновые, минеральные удобрения) и тарно-штучных грузов (грузы в биг-бегах, мешках, на паллетах), тяжеловесного и крупногабаритного оборудования.

ООО «СРЗ» в 2018 году сократило объем реализации продукции и услуг по сравнению с 2017 годом на 5,7% — до 175,2 млн грн. ООО «СРЗ» в 2018 году снизило грузооборот по сравнению с 2017 годом на 7,6% — до 584,3 тыс. тонн.

ООО «СРЗ» находится в управлении УК «Мариупольская инвестиционная группа», которая также управляет ООО «Укртрансагро» (приемка, хранение и отгрузка на морские суда зерновых и масличных культур, услуги сертифицированного зернового терминала), ООО «УТА Логистик» (логистические и экспедиторские услуги), ООО «Маритайм Логистикс» (услуги менеджмента морских судов), ООО «Мартлет» (фумигационные услуги) и другими компаниями.