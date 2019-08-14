Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією

09:21 05.09.2019   Румыния

В акваторії річки Дунай сьогодні стартувало українсько-румунське флотське навчання Riverine-2019.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Розпочалося двостороннє українсько-румунське навчання Riverine-2019. Метою цих міжнародних тренувань є відпрацювання спільних дій багатонаціональних катерних тактичних груп для підвищення їхньої сумісності та можливостей для проведення операції з безпеки на річці Дунай", - йдеться в повідомленні.

Від Військово-Морських Сил ЗСУ у навчаннях беруть участь малі броньовані артилерійські катери "Аккерман" та "Вишгород", навчальний катер "Сміла" та вертоліт Мі-14. Від підрозділів Морської охорони Державної прикордонної служби України три катери.

Румунська сторона залучає два броньованих патрульних катери, два річкових тральщики та річковий буксир для розміщення штабу керівництва навчання. Крім того, від берегової оборони Румунії бере участь 1 патрульний катер.

"Протягом 3 днів військові моряки відпрацьовуватимуть тактичні елементи за стандартами НАТО в складі багатонаціональних катерних тактичних груп та підвищать взаємосумісність катерів флотів, морської та берегової охорони двох країн із питань висвітлення надводної обстановки в акваторії річки Дунай, тактичного маневрування та проведення доглядових операцій, протимінні дії, пошук та рятування людини, що впала за борт тощо", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося раніше, у дельті Дунаю, в районі Ізмаїла і Тульчи (Румунія) проходять спільні українсько-румунські військові навчання "Риверин 2019".



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