За час окупації у Криму 41 тисяча осіб покинула помешкання
|08:21 05.09.2019
|Крым
За період окупації півострова Крим російською владою, більше 41 тисячі осіб покинули свої будинки.
Про це УНН повідомили у прокуратурі АР Криму у відповіді на запит.
"Більше 38 тисяч вимушених внутрішніх переселенців були змушені покинути свої будинки в Криму (на даний час понад 41300 осіб) та понад 1500 осіб примусово переведено з Криму окупаційною владою", - повідомили в прокуратурі АР Криму.
Як повідомлялося раніше, Росія на території окупованого Криму “націоналізувала” понад 4 тисячі підприємств та установ, що перебували у власності України.
Нагадаємо, СБУ розслідує 60 справ, щодо незаконного заходження іноземних суден в порти окупованого Криму.
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