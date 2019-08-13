За період окупації півострова Крим російською владою, більше 41 тисячі осіб покинули свої будинки.

Про це УНН повідомили у прокуратурі АР Криму у відповіді на запит.

"Більше 38 тисяч вимушених внутрішніх переселенців були змушені покинути свої будинки в Криму (на даний час понад 41300 осіб) та понад 1500 осіб примусово переведено з Криму окупаційною владою", - повідомили в прокуратурі АР Криму.

Як повідомлялося раніше, Росія на території окупованого Криму “націоналізувала” понад 4 тисячі підприємств та установ, що перебували у власності України.

Нагадаємо, СБУ розслідує 60 справ, щодо незаконного заходження іноземних суден в порти окупованого Криму.