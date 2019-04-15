Росія несе відповідальність за зрив Договору про обмеження ракет малої та середньої дальності (ДРМСД), та продовжує розгортання ракет SSС-8. У відповідь НАТО продовжуватиме зусилля із забезпечення надійної безпеки й оборони країн-союзниць.

Про це у середу під час пресбрифінгу за підсумками зустрічі з президентом Литви Ґітанасом Науседою заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми щойно обговорили поточну ситуацію в сфері безпеки, включаючи відповідальність Росії за зрив ДРМСД. НАТО реагуватиме обмежено та відповідально на загрози, які несуть з собою російські ракетні системи SSС-8. Союзники залишаються твердо відданими збереженню ефективного міжнародного контролю за озброєнням, роззброєнню та нерозповсюдженню. НАТО не хоче нової гонки озброєнь, ми не маємо наміру розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі. Але НАТО повинно та буде продовжувати підтримувати надійну та ефективну систему стримування та оборони. Це є головним нашим завданням", - наголосив керівник Альянсу.

Він подякував Литві за внесок в розвиток спроможностей НАТО та активну участь в операціях, за приведення оборонного бюджету країни на відмітку у 2 відсотки від ВНП, та за вагомий внесок Литви в європейську безпеку.