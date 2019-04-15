Столтенберг сказав, як НАТО реагуватиме на ракетні загрози з боку Росії
|08:31 05.09.2019
|Россия
Росія несе відповідальність за зрив Договору про обмеження ракет малої та середньої дальності (ДРМСД), та продовжує розгортання ракет SSС-8. У відповідь НАТО продовжуватиме зусилля із забезпечення надійної безпеки й оборони країн-союзниць.
Про це у середу під час пресбрифінгу за підсумками зустрічі з президентом Литви Ґітанасом Науседою заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми щойно обговорили поточну ситуацію в сфері безпеки, включаючи відповідальність Росії за зрив ДРМСД. НАТО реагуватиме обмежено та відповідально на загрози, які несуть з собою російські ракетні системи SSС-8. Союзники залишаються твердо відданими збереженню ефективного міжнародного контролю за озброєнням, роззброєнню та нерозповсюдженню. НАТО не хоче нової гонки озброєнь, ми не маємо наміру розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі. Але НАТО повинно та буде продовжувати підтримувати надійну та ефективну систему стримування та оборони. Це є головним нашим завданням", - наголосив керівник Альянсу.
Він подякував Литві за внесок в розвиток спроможностей НАТО та активну участь в операціях, за приведення оборонного бюджету країни на відмітку у 2 відсотки від ВНП, та за вагомий внесок Литви в європейську безпеку.
Ще на цю тему:
Время — до 2 августа: НАТО выставило «ракетный» ультиматум РФ
Генсек НАТО: у альянса є відповідь на вихід Росії з ДРСМД
Росія і НАТО відзвітували про минулі і майбутні військові навчання
У НАТО нагадали Росії, що співпрацю гальмує ситуація з Україною
У Альянсу подвійний підхід до Росії: сильне стримування і захист в поєднанні з конструктивним діалогом
Россия сотрудничает с отдельными странами НАТО, но не с альянсом
МИД РФ заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО