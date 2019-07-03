На півдні Туреччини стався землетрус

07:30 05.09.2019   Турция

На півдні Туреччини стався землетрус, зафіксована сила поштовхів якого досягла 4,5 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), передає  Укрінформ.

"Поштовхи силою 3,8, 4,5 та 3,8 були зафіксовані 4 серпня у Середземноморському регіоні по часу відповідно о 03.51, 04.01, 05.12", - повідомляє AFAD.

Водночас турецькі метеорологи прогнозують значну кількість опадів та сильні пориви вітру в Середземноморському регіоні найближчими днями.

"У західних частинах країни очікуються значні пориви вітру та шторми. У Середземноморському регіоні та півдні Центральної Анатолії очікуються значні опади", - повідомили метеорологи.

У регіоні Анталія сильні пориви вітру, в п’ятницю дощі та грози.

Сила вітру місцями досягатиме 85 км/год (близько 24 м/с), тобто на морі спостерігатимуться високі хвилі, вітер може зривати покрівлю з будинків та ламати дерева.



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