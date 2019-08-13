Суд РФ розгляне позов про незаконне утримання Шумкова у ШІЗО

08:11 05.09.2019   Крым

У Росії Торжоцький міжрайонний суд 5 вересня розгляне адміністративний позов політв’язня, херсонця Олександра Шумкова про його незаконне утримання в ШІЗО.

Про це повідомила у Facebook тітка ув'язненого українця Людмила Шумкова, передає Укрінформ.

«Завтра, 5 вересня 2019 року, об 11:30 в Торжоцькому міжрайонному суді Тверської області буде розглянуто адміністративний позов Олександра та його захисника Романа Лизлова до ФКУ ВК-4 УФСВП Росії по Тверській області про визнання незаконними рішень та дій (бездіяльності) органів державної влади, а саме незаконне утримання Олександра в ШІЗО», - зазначається у повідомленні.

На попередньому засіданні суддя задовольнив клопотання захисника Романа Лизлова щодо доставки в судове засідання Олександра Шумкова.

Таким чином Шумков безпосередньо зможе взяти участь у процесі за своїм позовом.

Крім того, як зазначає тітка Шумкова, сьогодні адвокат Лизлов відвідав політв’язня в колонії. «З'ясувалося, що співробітники колонії напрацювали собі на нові оскарження їх незаконних дій. Решта та подробиці згодом», - написала Людмила Шумкова.

Як повідомлялося раніше, ексохоронець народного депутата Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. Справу про його викрадення розслідувало Головне управління Нацполіції в області, а з 3 жовтня 2018 року підслідність визначена за Головним слідчим управлінням СБУ.

4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку зазначалося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектору», що була «спрямована проти інтересів Росії».

22 квітня 2019 року Шумкова відвідала адвокат "Громадського вердикту" Ірина Бірюкова. Вона повідомила, що українця повторно відправили в ШІЗО на 14 діб - приводом для цього стало те, що він зняв куртку, коли голився і вмивався в камері.

Правозахисники звернулися зі скаргою до Торжоцького міського суду в зв'язку з накладеними на Шумкова стягненнями. Також повідомлялося, що його було побито співробітниками СІЗО-1 в Твері під час етапування в колонію, а потім і у виправній колонії-4 у Торжку.

Політв'язня Шумкова на півроку помістили в приміщення камерного типу.



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