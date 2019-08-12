Організація Об'єднаних Націй оприлюднила першу доповідь генерального секретаря Антоніу Гутерріша про порушення прав людини в окупованому Криму.

У доповіді відображені ключові аспекти порушення цивільних і політичних прав жителів півострова. Текст доповіді опублікований на сайті організації, пише Центр журналістських розслідувань.

Йдеться про порушення свободи думки, совісті, переконань і релігії, свободу мирних зібрань.

У доповіді згадується випадок залучення до адміністративної відповідальності 80 мусульман – чоловіків, які провели поодинокі пікети проти порушення кримінальних справ щодо інших послідовників ісламу.

У доповіді відображені порушення в сфері економічних, соціальних і культурних прав. Йдеться про примусовий призов на військову службу в російську армію, що є порушенням міжнародного гуманітарного права з боку РФ.

Доповідь буде представлена у вересні на 74-й сесії ООН.

У липні Україна повідомила Радбезу ООН про релігійні утиски в окупованому РФ Криму і на Донбасі.