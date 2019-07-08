Цивілізаційним вибором українського народу і стратегічною метою України є повноцінне членство в ЄС, заради чого країна продовжує активно працювати.

Про це заявила Укрінформу речниця МЗС України Катерина Зеленко, коментуючи пропозицію президента Словенії щодо надання Євросоюзом "особливого статусу" Україні та Туреччині.

"Стратегічна мета України - це повноцінне членство в ЄС, що також закріплено в Конституції нашої держави. Це цивілізаційний вибір українського народу, заради якого ми продовжуємо активно працювати, зокрема у рамках реалізації Угоди про асоціацію з ЄС", - зазначила Зеленко.

Вона додала, що посол України в Республіці Словенія проводить зустрічі з офіційними представниками Любляни з метою інформування про здобутки України на шляху реалізації нашої стратегічної мети - набуття членства в ЄС і НАТО.

Як повідомлялося, у виступі під час панельної дискусії щодо майбутнього ЄС на 14-му Стратегічному форумі у Бледі президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні та Туреччині, а країнам Західних Балкан - повноцінне членство в ЄС.

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко у Twitter заявив з цього приводу, що Україна не є країною другого сорту, тому не потребує ніяких "особливих статусів".

"Зважаючи на її величину, населення, економічний потенціал, стратегічне розташування, дозволю собі зауважити, що вона є не меш важливою для ЄС, ніж, наприклад, Словенія", - акцентував він.