В МЗС прокоментували пропозицію "особливого статусу" для України в ЄС
|19:50 04.09.2019
|Украина
Цивілізаційним вибором українського народу і стратегічною метою України є повноцінне членство в ЄС, заради чого країна продовжує активно працювати.
Про це заявила Укрінформу речниця МЗС України Катерина Зеленко, коментуючи пропозицію президента Словенії щодо надання Євросоюзом "особливого статусу" Україні та Туреччині.
"Стратегічна мета України - це повноцінне членство в ЄС, що також закріплено в Конституції нашої держави. Це цивілізаційний вибір українського народу, заради якого ми продовжуємо активно працювати, зокрема у рамках реалізації Угоди про асоціацію з ЄС", - зазначила Зеленко.
Вона додала, що посол України в Республіці Словенія проводить зустрічі з офіційними представниками Любляни з метою інформування про здобутки України на шляху реалізації нашої стратегічної мети - набуття членства в ЄС і НАТО.
Як повідомлялося, у виступі під час панельної дискусії щодо майбутнього ЄС на 14-му Стратегічному форумі у Бледі президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні та Туреччині, а країнам Західних Балкан - повноцінне членство в ЄС.
Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко у Twitter заявив з цього приводу, що Україна не є країною другого сорту, тому не потребує ніяких "особливих статусів".
"Зважаючи на її величину, населення, економічний потенціал, стратегічне розташування, дозволю собі зауважити, що вона є не меш важливою для ЄС, ніж, наприклад, Словенія", - акцентував він.
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