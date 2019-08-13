Ягланд: Анексія Криму та війна на Донбасі не входять у сферу відповідальності РЄ
|19:30 04.09.2019
|Крым
Рада Європи не займається урегулюванням конфліктів, зокрема, щодо Криму та у східній Україні.
Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд в інтерв'ю швейцарському виданню SRF, повідомляє Укрінформ.
"Ми не відповідаємо за конфлікти, як такі, що навколо Криму або у східній Україні. Цим повинні опікуватися ОБСЄ або Рада Безпеки ООН", - заявив Ягланд.
При цьому він зазначив, що РЄ, звичайно, засуджує анексію Криму Росією та втручання у східній Україні.
Генсек РЄ наголосив, що особливою місією організації є захист людей в усіх 47 країна-членах.
"Це є унікальне завдання. Якщо ми братимемося за додаткові геополітичні питання, то станемо організацію, як багато інших. Багато хто не хоче цього розуміти", - заявив Ягланд.
При цьому він висловив переконання, що вигнання Росії із Ради Європи мало б руйнівні наслідки.
Як повідомлялось, у 2014 році у відповідь на окупацію Криму Росією та початок агресії на Донбасі російську делегацію позбавили частини повноважень у Парламентській асамблеї Ради Європи, включаючи право голосу.
У червні 2019 року, ПАРЄ безумовно повернуло повноваження російській делегації попри невиконання Москвою міжнародних зобов’язань, продовження неоголошеною війни проти України та порушення статуту Ради Європи.
Серед головним проросійських лобістів у РЄ є генеральний секретар Ягланд.
Водночас з 18 вересня в організації набуде повноважень новообрана генеральний секретар Марія Пейчинович-Бурич.
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