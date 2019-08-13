Ягланд: Анексія Криму та війна на Донбасі не входять у сферу відповідальності РЄ

19:30 04.09.2019   Крым

Рада Європи не займається урегулюванням конфліктів, зокрема, щодо Криму та у східній Україні.

Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд в інтерв'ю швейцарському виданню SRF, повідомляє Укрінформ.

"Ми не відповідаємо за конфлікти, як такі, що навколо Криму або у східній Україні. Цим повинні опікуватися ОБСЄ або Рада Безпеки ООН", - заявив Ягланд.

При цьому він зазначив, що РЄ, звичайно, засуджує анексію Криму Росією та втручання у східній Україні.

Генсек РЄ наголосив, що особливою місією організації є захист людей в усіх 47 країна-членах.

"Це є унікальне завдання. Якщо ми братимемося за додаткові геополітичні питання, то станемо організацію, як багато інших. Багато хто не хоче цього розуміти", - заявив Ягланд.

При цьому він висловив переконання, що вигнання Росії із Ради Європи мало б руйнівні наслідки.

Як повідомлялось, у 2014 році у відповідь на окупацію Криму Росією та початок агресії на Донбасі російську делегацію позбавили частини повноважень у Парламентській асамблеї Ради Європи, включаючи право голосу.

У червні 2019 року, ПАРЄ безумовно повернуло повноваження російській делегації попри невиконання Москвою міжнародних зобов’язань, продовження неоголошеною війни проти України та порушення статуту Ради Європи.

Серед головним проросійських лобістів у РЄ є генеральний секретар Ягланд.

Водночас з 18 вересня в організації набуде повноважень новообрана генеральний секретар Марія Пейчинович-Бурич.



Ще на цю тему:

18:50 04.09.2019
Трьох суддів АР Крим притягнули до дисциплінарної відповідальності
16:20 04.09.2019
Голову "виборчкому" Криму розшукують за державну зраду
13:40 04.09.2019
Экс-прокурор оккупированного Крыма может стать зампредом комитета Думы по международным делам
09:20 04.09.2019
Викиди кримського "Титану": українські експерти сказали, як можна вплинути на Росію
20:41 03.09.2019
Кримські татари підтримали Декларацію ООН про протидію зміні клімату
20:01 03.09.2019
Аннексированный Крым получил первую партию цитрусовых из Сирии
19:21 03.09.2019
Фінляндія завдала візового удару по Росії через Крим: у чому суть
19:01 03.09.2019
Окупанти передали Росії один із найкращих заповідників Криму
16:21 03.09.2019
Понад 200 іноземців звинувачуються у незаконному відвідуванні Криму
16:01 03.09.2019
Шантаж та побиття: спецслужби РФ порушують права українців на кордоні з Кримом
14:21 03.09.2019
Криму загрожує "хімічний Чорнобиль" через дії окупантів
14:01 03.09.2019
Поліція Криму припинила діяльність "злодіїв у законі"
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
Всі новини країни
Армения Армения
20:40 04.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении очищали воду после "применения" оружия массового поражения
16:41 03.09.2019
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
09:30 03.09.2019
Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:20 04.09.2019
Курт Волкер: Интересом всех грузин должно быть продвижение проекта порта Анаклиа
11:40 04.09.2019
В Грузии лишили полномочий политика, который пригласил российского депутата
14:41 03.09.2019
В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС
11:41 03.09.2019
Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:10 04.09.2019
Уряд Молдови скасував рішення про концесію аеропорту Кишинева
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 04.09.2019
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» примет участие в праздновании 25-летия со дня образования Новороссийской ВМБ
18:20 04.09.2019
ЮВО: Танкисты учились прикрывать свои войска, а мотострелки - форсировать водные преграды
17:30 04.09.2019
В Балтии призвали создать блок для сдерживания РФ
17:00 04.09.2019
ЮВО: Экипажи вертолетов армейской авиации выполнили бомбометание по объектам условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
20:40 02.09.2019
ЕС инвестирует в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной
Всі новини країни
Турция Турция
19:40 04.09.2019
В Турции сокращают персонал военной авиабазы «Инджирлик»
16:40 04.09.2019
Анкара: ЗРС С-400 будут готовы к работе до конца 2019 года
19:41 03.09.2019
Туреччина збільшила імпорт газу з США в 4 рази
10:41 03.09.2019
Анкара может приобрести у РФ еще С-400, если не удастся закупить американские ЗРС Patriot - Чавушоглу
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 04.09.2019
В Крыму два военнослужащих ЧФ получили срок за работу на наркоторговца
20:10 04.09.2019
Оприлюднена перша доповідь генсека ООН про порушення прав людини в Криму
19:50 04.09.2019
В МЗС прокоментували пропозицію "особливого статусу" для України в ЄС
19:30 04.09.2019
Ягланд: Анексія Криму та війна на Донбасі не входять у сферу відповідальності РЄ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд