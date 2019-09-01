Уряд Молдови анулював рішення колишніх урядів про концесію "Міжнародного аеропорту Кишинів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Кабмін скасував чотири рішення, прийняті урядами Володимира Філата і Юріє Лянке в 2012 і 2013 роках.

Цими рішеннями уряд спочатку оголосив про проєкт приватно-державного партнерства, потім затвердив результати конкурсу з вибору концесіонера, в якому перемогла компанія Avia Invest, а потім передав активи аеропорту концесіонеру.

Разом з тим анулювання цих рішень не означає анулювання контракту про концесії кишинівського аеропорту між урядом і компанією Avia Invest, однак уряд планує звернутися до суду у цій справі.

Рішення про передачу в концесію аеропорту російському консорціуму Avia Invest строком на 49 років було прийнято в 2013 році. Воно передбачає інвестиції в розмірі 244,2 мільйона євро. Наприкінці серпня стало відомо, що новим власником компанії Avia Invest і концесіонером міжнародного аеропорту Кишинева став Натаніель Ротшильд.