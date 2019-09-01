Уряд Молдови скасував рішення про концесію аеропорту Кишинева

19:10 04.09.2019   Молдова

Уряд Молдови анулював рішення колишніх урядів про концесію "Міжнародного аеропорту Кишинів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Кабмін скасував чотири рішення, прийняті урядами Володимира Філата і Юріє Лянке в 2012 і 2013 роках.

Цими рішеннями уряд спочатку оголосив про проєкт приватно-державного партнерства, потім затвердив результати конкурсу з вибору концесіонера, в якому перемогла компанія Avia Invest, а потім передав активи аеропорту концесіонеру.

Разом з тим анулювання цих рішень не означає анулювання контракту про концесії кишинівського аеропорту між урядом і компанією Avia Invest, однак уряд планує звернутися до суду у цій справі.

Рішення про передачу в концесію аеропорту російському консорціуму Avia Invest строком на 49 років було прийнято в 2013 році. Воно передбачає інвестиції в розмірі 244,2 мільйона євро. Наприкінці серпня стало відомо, що новим власником компанії Avia Invest і концесіонером міжнародного аеропорту Кишинева став Натаніель Ротшильд.



Ще на цю тему:

15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
10:24 10.05.2018
Германия поможет развитию Мэркулештского аэропорта
08:43 05.01.2018
В Молдове зарегистрировано рекордное число авиапассажиров
10:43 15.12.2017
Работы по строительству второй полосы Кишиневского аэропорта завершат в 2018 году
15:57 24.11.2017
В кишиневском аэропорту завершают строительство второй взлетно-посадочной полосы
18:13 22.08.2017
Самый зрелищный плейн-споттинг прошел в Кишиневском аэропорту / Фото
11:14 11.08.2017
В аэропорту Кишинева придумали, как привлечь туристов в Молдову
17:15 21.04.2017
Аэропорт Кишинева возобновил работу
12:31 21.03.2017
Avia Invest строит в аэропорту Кишинева вторую взлетно-посадочную полосу
22:11 27.01.2017
Из-за огромных убытков у аэропорта в Маркулештах появится новый хозяин
19:00 20.01.2017
Туман вызвал перебои в работе аэропорта Кишинева
10:35 05.01.2017
Кишинёвский аэропорт оборудован крупнейшим в Европе видеопанно
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
Всі новини країни
Армения Армения
20:40 04.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении очищали воду после "применения" оружия массового поражения
16:41 03.09.2019
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
09:30 03.09.2019
Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:20 04.09.2019
Курт Волкер: Интересом всех грузин должно быть продвижение проекта порта Анаклиа
11:40 04.09.2019
В Грузии лишили полномочий политика, который пригласил российского депутата
14:41 03.09.2019
В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС
11:41 03.09.2019
Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:10 04.09.2019
Уряд Молдови скасував рішення про концесію аеропорту Кишинева
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 04.09.2019
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» примет участие в праздновании 25-летия со дня образования Новороссийской ВМБ
18:20 04.09.2019
ЮВО: Танкисты учились прикрывать свои войска, а мотострелки - форсировать водные преграды
17:30 04.09.2019
В Балтии призвали создать блок для сдерживания РФ
17:00 04.09.2019
ЮВО: Экипажи вертолетов армейской авиации выполнили бомбометание по объектам условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
20:40 02.09.2019
ЕС инвестирует в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной
Всі новини країни
Турция Турция
19:40 04.09.2019
В Турции сокращают персонал военной авиабазы «Инджирлик»
16:40 04.09.2019
Анкара: ЗРС С-400 будут готовы к работе до конца 2019 года
19:41 03.09.2019
Туреччина збільшила імпорт газу з США в 4 рази
10:41 03.09.2019
Анкара может приобрести у РФ еще С-400, если не удастся закупить американские ЗРС Patriot - Чавушоглу
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 04.09.2019
В Крыму два военнослужащих ЧФ получили срок за работу на наркоторговца
20:10 04.09.2019
Оприлюднена перша доповідь генсека ООН про порушення прав людини в Криму
19:50 04.09.2019
В МЗС прокоментували пропозицію "особливого статусу" для України в ЄС
19:30 04.09.2019
Ягланд: Анексія Криму та війна на Донбасі не входять у сферу відповідальності РЄ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд