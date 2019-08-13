Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила притягнути до дисциплінарної відповідальності трьох суддів Автономної Республіки Крим та застосувати до них дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади.

Відповідні рішення ухвалені на засіданні в середу, 4 вересня, повідомляє Укрінформ з посиланням на ВРП.

“Рішенням Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 4 вересня 2019 року суддю апеляційного суду Автономної Республіки Крим Куриленка Олега Станіславовича притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади”, - ідеться в повідомленні.

Аналогічні рішення також ухвалені ВРП щодо суддів Сакського міськрайонного суду Автономної Республіки Крим Ельміра Асанова та Олени Дахневич.