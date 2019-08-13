У Криму окупанти відкрили ще п'ять справ за ухилення від служби в армії РФ

18:30 04.09.2019   Крым

У серпні 2019 року в окупованому Криму відкрито п'ять нових кримінальних справ на кримчан за ухилення від служби в армії окупанта, всього правозахисниками зафіксовано 73 справи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Кримська правозахисна група (КПГ), пише Укрінформ.

"Кримська правозахисна група в серпні зафіксувала 5 нових кримінальних справ відносно жителів Криму за ухилення від служби в ЗС РФ (ст. 328 КК РФ). Три з них відкрито в Нахімовському районному суді Севастополя, ще дві — в Совєтському районному суді", - повідомляє КПГ.

За її даними, один із нових вироків 6 серпня виніс так званий суддя Совєтського районного суду Ігор Бражник.

У липні 2019 року за цією ж статтею було винесено 5 вироків.

Усього на кінець серпня 2019 року КПГ зафіксувала 73 кримінальні справи за ухилення від служби в Збройних силах РФ. Всі 73 справи передано на розгляд у "суди" Криму, по 67-ми з них уже винесено вироки, ще 6 перебувають на стадії розгляду. Ще одну справу за ст. 328 КК РФ було передано в "Судакський міський суд" 2 вересня.

Як повідомлялося, після окупації Криму в армію Росії було призвано близько 18 900 жителів Криму, включаючи Севастополь. Кримська правозахисна група нагадує, що призов кримчан в армію РФ грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права. Проведення призову жителів окупованих територій до лав армії країни-окупанта, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Четвертої Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни, а переміщення громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції.

Українські правозахисники продовжують працювати над тим, щоб при підтримці міжнародного співтовариства і урядів демократичних країн домогтися від Росії припинення військового призову в Криму.



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