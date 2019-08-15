Рада ЄС підтримала продовження санкцій проти Росії
|18:10 04.09.2019
|Крым
Посли країн Євросоюзу підтримали продовження санкцій проти Росії до березня 2020 року.
Про це повідомив у Twitter посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький, передає Укрінформ.
"На І засіданні після літньої перерви Корепер (Комітет постійних представників країн ЄС (COREPER) - ред.) погодив продовження антиросійських санкцій до березня 2020 року. Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інституцій ЄС", - написав він.
Як уточнили Укрінформу в Представництві України при ЄС, у рішенні послів ЄС йдеться про індивідуальні санкції проти фізичних і юридичних осіб у зв'язку з їх діями проти суверенітету та територіальної цілісності України.
Як повідомлялося, ці антиросійські санкції були запроваджені в червні 2014 року і продовжуються щороку.
Ще на цю тему:
Спортсменка из Севастополя получила лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио
Судно під сирійським прапором завантажується на зерновому терміналі в окупованому Севастополі / Фото
В Севастополь заходит еще одна "дешевая" торговая сеть
Заарештований танкер Mriya доставили в порт Херсона
Из-за санкций Китай не пустил своих ученых в оккупированный Крым
AliExpress окончательно распрощалась с оккупированным Крымом