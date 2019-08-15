Рада ЄС підтримала продовження санкцій проти Росії

18:10 04.09.2019   Крым

Посли країн Євросоюзу підтримали продовження санкцій проти Росії до березня 2020 року.

Про це повідомив у Twitter посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький, передає Укрінформ.

"На І засіданні після літньої перерви Корепер (Комітет постійних представників країн ЄС (COREPER) - ред.) погодив продовження антиросійських санкцій до березня 2020 року. Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інституцій ЄС", - написав він.

Як уточнили Укрінформу в Представництві України при ЄС, у рішенні послів ЄС йдеться про індивідуальні санкції проти фізичних і юридичних осіб у зв'язку з їх діями проти суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, ці антиросійські санкції були запроваджені в червні 2014 року і продовжуються щороку.



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