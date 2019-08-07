Специалисты Южного межрегионального Управления Россельхознадзора при анализе информационных систем выявили поставки сливочного масла в оккупированный Крым от несуществующих производителей.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.

Согласно информации Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, производство молочной продукции предприятиями ООО "Молочный Мир" и ИП Михно А.В. по данным адресам не осуществляется.

В одном случае по адресу производства находилось офисное здание, в другом – адрес оказался вообще несуществующим.

Аналогичная ситуация наблюдается и с производителем ООО "Квант" из Алтайского края", – говорится в сообщении.

Масло и другая молочная продукция поступала в детские сады, больницы и интернаты оккупированных Крыма и Севастополя.

Информация о выявленных фактах направлена в Госкомитет ветеринарии РК, Управление ветеринарии Севастополя, а также органы образования и здравоохранения двух субъектов.