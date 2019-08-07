В детские сады и больницы Крыма поставляли сливочное масло от несуществующих производителей
|17:50 04.09.2019
|Крым
Специалисты Южного межрегионального Управления Россельхознадзора при анализе информационных систем выявили поставки сливочного масла в оккупированный Крым от несуществующих производителей.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.
Согласно информации Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, производство молочной продукции предприятиями ООО "Молочный Мир" и ИП Михно А.В. по данным адресам не осуществляется.
В одном случае по адресу производства находилось офисное здание, в другом – адрес оказался вообще несуществующим.
Аналогичная ситуация наблюдается и с производителем ООО "Квант" из Алтайского края", – говорится в сообщении.
Масло и другая молочная продукция поступала в детские сады, больницы и интернаты оккупированных Крыма и Севастополя.
Информация о выявленных фактах направлена в Госкомитет ветеринарии РК, Управление ветеринарии Севастополя, а также органы образования и здравоохранения двух субъектов.
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