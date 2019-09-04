В Балтии призвали создать блок для сдерживания РФ
|17:30 04.09.2019
|Россия
Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в интервью изданию Polska Times заявила о необходимости создания военно-политического блока Эстонии, Латвии, Литвы и Польши для сдерживания России.
«Можно спорить о том, какими мотивами руководствовалась Россия в Крыму или на Донбассе, но неважно, что ей двигало: результат мы сейчас видим. Следует выработать такой механизм действий, который позволит избежать последствий ее действий. Бояться нельзя — это пустая трата энергии, которую можно использовать более эффективно. Мы, то есть как наши государства по отдельности, так и весь альянс, должны быть готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства сдерживания, а также столкнуться с самым мрачным сценарием», — цитирует Вайру Вике-Фрейберг издание ghall.com.
Экс-президент Латвии добавила, что если три страны Балтии и Польша создадут общий блок, то они смогут отразить нападение России.
Ранее министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что страны Балтии уязвимы в случае кризиса, и потому необходимо проводить здесь учения союзников.
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