Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил двух военнослужащих Черноморского флота страны-агрессора к 6 годам заключения за работу на наркоторговца.

Об этом сообщила пресс-служба военного следственного управления Следственного комитета России по Черноморскому флоту, пишет Крыминформ.

«Приговором Севастопольского гарнизонного военного суда (двум военнослужащим) назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому. В августе 2019 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного суда приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», – говорится в сообщении.

По данным следствия, военнослужащие в 2018 году получали инструкции от неустановленного лица о том, где находятся тайники с крупными партиями наркотиков, которые они должны были расфасовать и перепрятать по другим тайникам. За свои действия они получали оплату биткоинами.

«При следовании к месту оборудования тайников их остановили сотрудники правоохранительных органов. В ходе досмотра транспортного средства все находившееся при них наркотические средства обнаружили и изъяли. В дальнейшем было изъято и наркотическое средство, ранее заложенное ими в закладки», – добавили в пресс-службе.

Судили военнослужащих по части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой и в крупном размере).