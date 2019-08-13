Военнослужащие инженерного подразделения российской военной базы в Армении в рамках двустороннего ротного тактического учения на полигоне Алагяз очистили более 50 тонн воды после применения условным противником оружия массового поражения.

В ходе учения военные инженеры выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10 «Гигиена», собрали и дезинфицировали воду из водоема от грязи, отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов с использованием различных маркеров и фильтров, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также военнослужащие отработают нормативы по тактической, специальной, огневой подготовкам, вождению военной техники на сложных участках горно-лесистой местности.

В ДРТУ принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц военной техники, в том числе беспилотная авиация, самолеты оперативно-тактической и армейской авиации.

Помимо этого, оеннослужащие водители и механики-водители автомобильной и бронетанковой техники российской военной базы в Армении выполнили нормативы по вождению в колоннах по грунтовым и автомобильным дорогам в горной местности в рамках двустороннего ротного тактического учения (ДРТУ).

В ходе учения более 300 военнослужащих совершили 100- и 30-километровые марши на бронемашинах «Тигр», БТР-80 и автомобилях КамАЗ, Урал и УАЗ по пересеченной местности, населенным пунктам и автомагистралям в сопровождении подразделения военной полиции и сотрудников военной автоинспекции Гюмрийского военного гарнизона.

На марше военнослужащие выполнили учебно-боевые задачи по перевозке и сопровождению военных грузов, личного состава, действиям в экстремальных ситуациях, в условиях применения «противником» оружия массового поражения, при возникновении стихийных бедствий в высокогорных районах местности с крутыми поворотами, подъемами и спусками, а также при камнепадах и сходе селей.

Мониторинг и корректировку маршрутов передвижения бронетанковой и автомобильной военной техники между полигонами Камхуд и Алагяз проводили расчеты беспилотных летательных аппаратов при сопровождении и прикрытии вертолетами Ми-8МТВ и Ми-24П армейской авиации авиабазы Эребуни.