Моряки Новороссийской военной морской базы (ВМБ) Черноморского флота готовятся к торжествам в честь 25-летия со дня образования флотского объединения.

В праздничных мероприятиях, которые пройдут в Новороссийске 8 сентября, примут участие военнослужащие всех воинских частей, входящих в состав военно-морской базы, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На причалах морского вокзала жителям и гостям города будут представлены современные корабли Черноморского флота – патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир «Капитан Гурьев».

В статическом показе боевую технику представят расчеты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» береговой ракетно-артиллерийской бригады, а по завершении мероприятия на сцене выступят военный оркестр военно-морской базы, творческие коллективы города-героя.

Также программой предусмотрено проведение круглого стола по теме: «Новороссийская ВМБ – четверть века на страже черноморских рубежей» и церемония открытия бюста вице-адмирала Г. Холостякова на аллее Героев.

"Дмитрий Рогачев" - первый серийный патрульный корабль проекта 22160, он построен в Татарстане, передан Черноморскому флоту в июне и приписан к военно-морской базе в Новороссийске.

На корветах 22160-го проекта впервые в истории отечественного кораблестроения реализован модульный принцип - вооружение "Дмитрия Рогачева" может изменяться и дополняться в зависимости от поставленной задачи.

В базовом варианте корабль оснащен 76-мм артустановкой и ПЗРК "Игла".

Впридачу к ним возможна быстрая установка противолодочного вооружения или крылатых ракет.