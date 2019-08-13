Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» примет участие в праздновании 25-летия со дня образования Новороссийской ВМБ

20:20 04.09.2019   Россия

Моряки Новороссийской военной морской базы (ВМБ) Черноморского флота готовятся к торжествам в честь 25-летия со дня образования флотского объединения. 

В праздничных мероприятиях, которые пройдут в Новороссийске 8 сентября, примут участие военнослужащие всех воинских частей, входящих в состав военно-морской базы, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На причалах морского вокзала жителям и гостям города будут представлены современные корабли Черноморского флота – патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир «Капитан Гурьев».

В статическом показе боевую технику представят расчеты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» береговой ракетно-артиллерийской бригады, а по завершении мероприятия на сцене выступят военный оркестр военно-морской базы, творческие коллективы города-героя.

Также программой предусмотрено проведение круглого стола по теме: «Новороссийская ВМБ – четверть века на страже черноморских рубежей» и церемония открытия бюста вице-адмирала Г. Холостякова на аллее Героев.

"Дмитрий Рогачев" - первый серийный патрульный корабль проекта 22160, он построен в Татарстане, передан Черноморскому флоту в июне и приписан к военно-морской базе в Новороссийске.

На корветах 22160-го проекта впервые в истории отечественного кораблестроения реализован модульный принцип - вооружение "Дмитрия Рогачева" может изменяться и дополняться в зависимости от поставленной задачи.

В базовом варианте корабль оснащен 76-мм артустановкой и ПЗРК "Игла".

Впридачу к ним возможна быстрая установка противолодочного вооружения или крылатых ракет.



Ще на цю тему:

15:20 04.09.2019
Глава ОСК: Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в строй в 2021 году
14:00 02.09.2019
ЮВО: В Каспийской флотилии новый противодиверсионный катер
13:20 02.09.2019
В России утверждена стратегия развития морской деятельности
11:40 02.09.2019
В России решили поднять затопленный "Адмиралом Кузнецовым" плавдок без иностранной помощи
20:30 29.08.2019
Российский ракетный крейсер зашел с визитом в Алжир
14:10 29.08.2019
ЮВО: На Каспийской флотилии началось специальное учение по видам всестороннего обеспечения ВМФ
13:40 27.08.2019
Новый МРК проекта 22800 начнет испытания в сентябре / Фото
15:20 23.08.2019
ВМФ России впервые за 28 лет получит шесть подводных лодок
11:00 23.08.2019
Новый док для "Адмирала Кузнецова" будет готов к 2023 году
12:40 19.08.2019
Российский ракетный крейсер с сопровождением войдет в Средиземное море
19:50 15.08.2019
Россия и Венесуэла подписали межправсоглашение о визитах военных кораблей
17:40 13.08.2019
Найбільша загроза російському флоту - це він сам / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
Всі новини країни
Армения Армения
20:40 04.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении очищали воду после "применения" оружия массового поражения
16:41 03.09.2019
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
09:30 03.09.2019
Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:20 04.09.2019
Курт Волкер: Интересом всех грузин должно быть продвижение проекта порта Анаклиа
11:40 04.09.2019
В Грузии лишили полномочий политика, который пригласил российского депутата
14:41 03.09.2019
В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС
11:41 03.09.2019
Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:10 04.09.2019
Уряд Молдови скасував рішення про концесію аеропорту Кишинева
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 04.09.2019
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» примет участие в праздновании 25-летия со дня образования Новороссийской ВМБ
18:20 04.09.2019
ЮВО: Танкисты учились прикрывать свои войска, а мотострелки - форсировать водные преграды
17:30 04.09.2019
В Балтии призвали создать блок для сдерживания РФ
17:00 04.09.2019
ЮВО: Экипажи вертолетов армейской авиации выполнили бомбометание по объектам условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
20:40 02.09.2019
ЕС инвестирует в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной
Всі новини країни
Турция Турция
19:40 04.09.2019
В Турции сокращают персонал военной авиабазы «Инджирлик»
16:40 04.09.2019
Анкара: ЗРС С-400 будут готовы к работе до конца 2019 года
19:41 03.09.2019
Туреччина збільшила імпорт газу з США в 4 рази
10:41 03.09.2019
Анкара может приобрести у РФ еще С-400, если не удастся закупить американские ЗРС Patriot - Чавушоглу
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 04.09.2019
В Крыму два военнослужащих ЧФ получили срок за работу на наркоторговца
20:10 04.09.2019
Оприлюднена перша доповідь генсека ООН про порушення прав людини в Криму
19:50 04.09.2019
В МЗС прокоментували пропозицію "особливого статусу" для України в ЄС
19:30 04.09.2019
Ягланд: Анексія Криму та війна на Донбасі не входять у сферу відповідальності РЄ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд