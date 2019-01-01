В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
|20:00 04.09.2019
|Румыния
На верфи голландской компании Damen в Галаце (Румыния) спустили на воду второй патрульный корабль прибрежной зоны, предназначенный для ВМС Пакистана.
Два корвета строятся по контракту, подписанному сторонами в июне 2017 года, пишет flotprom со ссылкой на Naval Today
По данным издания, первый корабль спустили на воду в мае и, как ожидается, поставят заказчику ближе к концу года.
Представители компании-производителя не раскрывают информацию о том, по какому проекту строятся корветы. Naval Today, основываясь на данных, предоставленных ВМС Пакистана, предполагает, что корабли с водоизмещением 2300 тонн и длиной корпуса 90 метров базируются на проекте Damen OPV2400.
Корабли этого типа развивают скорость до 23 узлов, дальность плавания – 6000 миль, автономность – 40 дней. Предусмотрено размещение на борту многоцелевого вертолета.
Состав вооружения корветов не уточняется.
ВМС Пакистана намерены использовать новые корабли для поддержания безопасности на море, противовоздушной обороны, дневных и ночных операций с использованием вертолета, поисково-спасательных операций, а также для патрулирования и разведки.
При подписании контракта на поставку пакистанским ВМС двух корветов предполагалось, что один из них построят на верфи в Карачи.
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