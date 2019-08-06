В Турции сокращают персонал военной авиабазы «Инджирлик»
|19:40 04.09.2019
|Турция
До 150 работников авиабазы «Инджирлик» в турецкой провинции Адана лишатся работы ввиду сокращения численности американских военнослужащих.
В профсоюзе Türk Harb-İş сообщили, что на данный момент на различных позициях на авиабазе трудоустроены до 780 турецких граждан, пишет Анадолу.
«Нас уведомили о скором разрыве контракта с частью персонала в связи с сокращением числа военнослужащих. На наш взгляд никаких сокращений в объеме работ нет, однако руководство авиабазы придерживается иной позиции. Пока неизвестно о ком именно идет речь. Увольнения будут произведены до 30 сентября», - сообщили в профсоюзе.
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