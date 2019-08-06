До 150 работников авиабазы «Инджирлик» в турецкой провинции Адана лишатся работы ввиду сокращения численности американских военнослужащих.

В профсоюзе Türk Harb-İş сообщили, что на данный момент на различных позициях на авиабазе трудоустроены до 780 турецких граждан, пишет Анадолу.

«Нас уведомили о скором разрыве контракта с частью персонала в связи с сокращением числа военнослужащих. На наш взгляд никаких сокращений в объеме работ нет, однако руководство авиабазы придерживается иной позиции. Пока неизвестно о ком именно идет речь. Увольнения будут произведены до 30 сентября», - сообщили в профсоюзе.