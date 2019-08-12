В оккупированном Крыму предложили "закрепить население" за частными клиниками
|19:20 04.09.2019
|Крым
Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов предложил закрепить население Крыма в том числе и за частными клиниками.
Об этом он сообщил сегодня, 4 сентября, в ходе расширенного заседания коллегии "министерства здравоохранения" оккупированного Крыма, пишет Крыминформ.
«Мы хотим, чтобы мы с вами такие правила выстроили, чтобы люди, работающие в государственной медицине, чувствовали себя не хуже, чем те, кто работает в частной. В том числе и в плане материального вознаграждения. К сожалению, перекос есть. Я не против частной медицины, но считаю, что если кто-то решает заниматься и получает лицензию в сфере здравоохранения… За частниками тоже должно быть закреплено население. Я считаю, что это был бы правильный подход», – сообщил Аксенов.
По его информации, количество работников сферы здравоохранения в 2014 году составляло 44 773 человека, из них медицинских работников – 34 451 человек. В настоящий момент в здравоохранении работает 42 758 человек. Из них медицинский персонал составляет 32 466 человек. При этом отрасли не хватает 598 врачей и 1 483 специалиста из числа среднего медицинского персонала.
Решать проблему оккупационные власти намерены за счет расширения числа дефицитных специальностей, представители которых могут рассчитывать на ежемесячные доплаты из крымского бюджета, составляющие сейчас 7 тысяч рублей для врачей, 5 тысяч – для фельдшеров и 4 тысячи – для медсестер и акушеров.
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