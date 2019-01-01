Прокуратура добилась расторжения договора об аренде земельного участка площадью почти 27 га, выделенного для эксплуатации мариупольского аэропорта.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает сайт Мариуполя.

"Мариупольской местной прокуратурой №1 установлено, что в сентябре 2013 года мариупольским городским советом предоставлен субъекту хозяйствования в долгосрочную аренду земельный участок площадью почти 27 га, расположенный на территории Бердянского сельского совета Первомайского района, для размещения и эксплуатации зданий и сооружений авиационного транспорта, эксплуатации и обслуживания целостного имущественного комплекса коммунального коммерческого предприятия «Аэропорт Мариуполь»", - говорится в сообщении.

В течение более 5 лет арендатор игнорировал внесение платы за землю, в связи с чем образовалась задолженность на сумму более 34 млн грн и пеня почти 21 млн грн.

Поэтому в интересах государства прокуратура обратилась в Хозяйственный суд с иском о расторжении договора на право пользования земельным участком стоимостью более 318 млн грн.

"Во время судебного разбирательства арендатор согласился с требованиями прокурора и стороны подписали акт приема-передачи земельного участка в связи с досрочным расторжением договора аренды. По заявлению прокуратуры области производство по делу судом закрыто в связи с добровольным урегулированием спора", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, аэропорт "Мариуполь" в 2003 году был взят в аренду ММК имени Ильича. В течение двух лет в здании аэропорта провели полную реконструкцию.

В 2004 году были приобретены два новых самолета Ан-140-100 и аэропорт получил статус международного. В 2004-м было перевезено более 10 тысяч пассажиров. В 2007 году пассажиропоток составил более 20 тысяч человек. С 2009-го из Мариуполя регулярные рейсы не производились.

ПАО "Азовобщемаш" взяло аэропорт в аренду в феврале 2012 года. Киевский хозяйственный апелляционный суд в июне 2017 года вынес решение о принудительном прекращении действия договора аренды между Департаментом имущества горсовета Мариуполя и ЧАО "Азовобщемаш".Имущество возвращено на баланс города, но за его аренду остался большой долг.

До 2016 года аэропорт также служил местом дислокации подразделений ВСУ.

Городские власти и министерство инфраструктуры неоднократно заявляли о желании возобновить деятельность аэропорта. Однако пока это невозможно по причине отсутствия контроля безопасности полетов из-за военных действий на Донбассе.