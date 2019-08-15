Підконтрольний окупаційній владі "Севастопольський міський суд" направив "справу українських диверсантів" Володимира Дудки і Олексія Бессарабова у Верховний суд Росії для розгляду апеляції на вирок.

Дата розгляду скарги поки невідома, передає ZN,UA з посиланням на "Крим.Реалії".

"Прийшло повідомлення з Севастопольського міськсуду (який розглядав справу Дудки і Бессарабова по суті – ред.) про те, що матеріали справи, а також апеляційні скарги направлені в Москву в Верховний суд Росії для розгляду (апеляції на вирок – ред.)", – розповів адвокат Сергій Легостов.

За його словами, дата розгляду скарги на вирок ще невідома, її повинен призначити Верховний суд Росії.

У квітні підконтрольний Кремлю Севастопольський міськсуд засудив двох жителів Севастополя Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Окрім того, "суд" зобов'язав Дудку виплатити 350 тисяч рублів штрафу, Бессарабова - 300 тисяч рублів.

Нагадаємо, 9 листопада 2016 року у Севастополі затримали так званих "членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України" - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку.

Штибліков і Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос". Вони також неодноразово виступали експертами й у тижневику "Дзеркало тижня. Україна" ("Флотське мито", "Росія перевищила допустиму присутність своєї морської піхоти в Криму"). Дудка – капітан 2-го рангу запасу, у минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У СБУ наголосили на тому, що затримані в Криму українці не є ані співробітниками, ані контактерами з боку спецслужби.

У листопаді 2017 року Штиблікова засудили до п'яти років колонії суворого режиму та штрафу у 200 тисяч рублів.

Зазначимо, що загалом у "справі українських диверсантів" утримуються у неволі 11 осіб: Євген Панов, Андрій Захтей, Редван Сулейманов, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лімешко, Ганна Сухоносова, Дмитро Долгополов.