Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа в рамках двустороннего ротного тактического учения поддержали свои войска стрельбой с закрытой огневой позиции на дальностях до 5 км.

Мотострелки, танкисты, зенитчики и огнеметчики выполнили ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90, реактивных пехотных огнеметов (РПО), зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» на дальностях до 5 км, а также обходящие действия ротной тактической группой в тыл противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

После доразведки целей с помощью беспилотных летательных аппаратов в бой вступили гранатометчики и расчеты пехотных реактивных огнеметов РПО-А «Шмель», которые завершили уничтожение наступающих резервов условного противника. В свою очередь, экипажи зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска» обеспечили прикрытие своих войск от воздушного удара «противника». Для имитации средств воздушного нападения были использованы 120-мм осветительные мины, а также самолеты бомбардировочной авиации Су-34 ЮВО.

В ходе ДРТУ отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок при решении учебно-боевых задач по предназначению.

В розыгрыше тактических эпизодов принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе два самолета Су-24 из состава 4-й армии ВВС и ПВО. Для ведения разведки с воздуха и видеофиксации практических действий войск задействованы расчеты БЛА.

Мотострелки соединения Южного военного округа на боевых машинах пехоты БМП-3 приступили к форсированию водных естественных преград на полигоне Прудбой в Волгоградской области, сообщает МО РФ.

Водные преграды являются одним из самых сложных препятствий для боевых машин. Погружение в воду сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера, так как боевые машины пехоты дают большую осадку.

Упражнения по вождению на плаву выполняются на реке Каповка. На воде механики БМП-3 должны обойти специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнить развороты, отработать различные нештатные ситуации и другие маневры.

До занятий на водоеме военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах.

На занятиях, которые проходят посменно, задействовано около 1 тысяча военнослужащих соединения и около 200 единиц боевой и специальной техники.