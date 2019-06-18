В оккупированном Крыму в 2020 году заработает лизинговый центр для предпринимателей
|18:00 04.09.2019
|Крым
Услуги региональной лизинговой компании (РЛК) в Крыму для местных предпринимателей станут доступны в начале 2020 года.
Об этом сообщили в среду, 4 сентября, в Минэкономразвития РФ в ходе Восточного экономического форума порталу "Будущее России. Национальные проекты", сообщает ТАСС.
"Работа [лизингового центра в оккупированном Крыму] будет запущена до конца этого года. Льготным лизингом субъекты малого бизнеса смогут воспользоваться в начале следующего года", - сказали в министерстве.
Создание РЛК в оккупированном Крыму предусмотрено нацпроектом по поддержке малого и среднего предпринимательства. РЛК даст возможность предпринимателям получать в лизинг по льготной ставке 6% отечественное оборудование и 8% - иностранное. В Крыму планируется выдать оборудование на сумму в размере 300 млн рублей.
Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".
Ще на цю тему:
Ведомства подготовили проект распоряжения о создании игорной зоны в аннексированной Ялте
Аннексированный Севастополь сократил расходы и нарастил дефицит бюджета в 6 млрд рублей
Величину прожиточного минимума установили в оккупированном Крыму
После аннексии Крыма экономика России "топчется на месте"
В Керчи оставшимся без работы портовикам предложили перейти на металлургический завод
Строящее в оккупированном Крыму дороги предприятие задолжало около 80 млн рублей налогов и штрафов
Оккупанты похвастались, что поступление налогов в Крыму опережает темпы роста экономики
Кредиторская задолженность предприятий оккупированного Севастополя за месяц выросла на 100%
Надо подождать: Оккупанты обещают превратить Крым в "стандартный экономический регион" через 3 года
Оккупированному Крыму дадут 5 млрд рублей на "Демографию"