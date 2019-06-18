В оккупированном Крыму в 2020 году заработает лизинговый центр для предпринимателей

18:00 04.09.2019   Крым

Услуги региональной лизинговой компании (РЛК) в Крыму для местных предпринимателей станут доступны в начале 2020 года. 

Об этом сообщили в среду, 4 сентября, в Минэкономразвития РФ в ходе Восточного экономического форума порталу "Будущее России. Национальные проекты", сообщает ТАСС.

"Работа [лизингового центра в оккупированном Крыму] будет запущена до конца этого года. Льготным лизингом субъекты малого бизнеса смогут воспользоваться в начале следующего года", - сказали в министерстве.

Создание РЛК в оккупированном Крыму предусмотрено нацпроектом по поддержке малого и среднего предпринимательства. РЛК даст возможность предпринимателям получать в лизинг по льготной ставке 6% отечественное оборудование и 8% - иностранное. В Крыму планируется выдать оборудование на сумму в размере 300 млн рублей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".      



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