Услуги региональной лизинговой компании (РЛК) в Крыму для местных предпринимателей станут доступны в начале 2020 года.

Об этом сообщили в среду, 4 сентября, в Минэкономразвития РФ в ходе Восточного экономического форума порталу "Будущее России. Национальные проекты", сообщает ТАСС.

"Работа [лизингового центра в оккупированном Крыму] будет запущена до конца этого года. Льготным лизингом субъекты малого бизнеса смогут воспользоваться в начале следующего года", - сказали в министерстве.

Создание РЛК в оккупированном Крыму предусмотрено нацпроектом по поддержке малого и среднего предпринимательства. РЛК даст возможность предпринимателям получать в лизинг по льготной ставке 6% отечественное оборудование и 8% - иностранное. В Крыму планируется выдать оборудование на сумму в размере 300 млн рублей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".